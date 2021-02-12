«Химки» выиграли у «Астаны» в матче Единой лиги ВТБ

Подмосковныеодержали победу надв выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 82:77 (22:11, 25:16, 15:31, 20:19) в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, на счету которого 32 очка и 9 результативных передач.

У хозяев 24 очка заработал Джеремайя Хилл.

В турнирной таблице «Химки» занимают седьмое место (7 побед, 7 поражений), а «Астана» — 11-е (4 победы, 11 поражений).

В еще одном матче «Парма» на выезде обыграла эстонский «Калев» — 85:72 (18:26, 14:21, 29:11, 24:14).

У победителей самым результативным на паркете был Адас Юшкявичюс, набравший 24 очка. У «Калева» 25 очков набрал Маркус Кин.

«Парма» занимает восьмое место в турнирной таблице (7 побед, 8 поражений), а «Калев» — 12-е (3 победы, 12 поражений).