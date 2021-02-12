ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПо замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент
  • 22:55
    • СМИ: Упамекано определился с новым клубом
  • 22:21
    • УЕФА условно дисквалифицировал Мусаева на один матч
  • 22:07
    • Кварацхелия — в топ-50 лучших футболистов до 20 лет
  • 21:18
    • Голикова — чемпионка мира по конькобежному спорту
  • 21:02
    • Третьяков завоевал серебро чемпионата мира
    Все новости спорта

    «Химки» выиграли у «Астаны» в матче Единой лиги ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ Астана Химки Парма Калев
    Подмосковные «Химки» одержали победу над «Астаной» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Алексей Швед
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Швед

    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 82:77 (22:11, 25:16, 15:31, 20:19) в пользу гостей.

    Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, на счету которого 32 очка и 9 результативных передач.

    У хозяев 24 очка заработал Джеремайя Хилл.

    В турнирной таблице «Химки» занимают седьмое место (7 побед, 7 поражений), а «Астана» — 11-е (4 победы, 11 поражений).

    В еще одном матче «Парма» на выезде обыграла эстонский «Калев» — 85:72 (18:26, 14:21, 29:11, 24:14).

    У победителей самым результативным на паркете был Адас Юшкявичюс, набравший 24 очка. У «Калева» 25 очков набрал Маркус Кин.

    «Парма» занимает восьмое место в турнирной таблице (7 побед, 8 поражений), а «Калев» — 12-е (3 победы, 12 поражений).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Левантийцы способны на сюрприз в Виго?
  • «Сельта» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Воспользуется ли «Лестер» проблемами «Ливерпуля» в обороне?
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Как «Атлетико» отреагирует на осечку?
  • «Гранада» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •