Кириленко: На Евробаскете нас ждут соперники посерьезнее

Президент Российский федерации баскетбола (РФБ)поделился эмоциями от выхода женской сборной России на чемпионат Европы 2021 года.

Напомним, в субботу россиянки в Оренбурге крупно обыграли сборную Швейцарии с разницей в 56 очков и стали победительницами группы C, завоевав путевку на Евробаскет.

«Поздравляю всех болельщиков с победой и с выходом на Евробаскет. Очень хорошо, что мы увидим сборную России летом в Испании и Франции, среди лучших баскетболисток Европы.

У нас интересная молодая команда, приятно было видеть в ней и новые лица — тренерскому штабу удалось попробовать в деле многих новичков, которые получили опыт перед таким ответственным турниром, как чемпионат Европы.

Хочется поздравить и поблагодарить гостеприимную оренбургскую землю, которая сделала все для побед главной команды страны.

Продолжаем готовиться к лету, а пока — желаем нашим девушкам успешного завершения клубного сезона. От лица федерации и от болельщиков — спасибо им за их время, за то, что отдают силы на благо национальной команды.

Этим двум победам (над Швейцарией и Эстонией 4 февраля) не следует слишком сильно радоваться, но и недооценивать их не стоит.

На сегодняшний день сборная России сильнее этих соперников, что и доказала своей игрой. Но на чемпионате Европы нас ждут соперники посерьезнее, и к этому нужно быть готовыми», — сказал Кириленко «Матч ТВ».

Чемпионат Европы среди женских команд пройдет в Испании и Франции с 17 по 27 июня.