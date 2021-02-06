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    Кириленко: На Евробаскете нас ждут соперники посерьезнее

    Баскетбол Женская сборная России Женский баскетбол
    Президент Российский федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился эмоциями от выхода женской сборной России на чемпионат Европы 2021 года.

    Андрей Кириленко
    Андрей Кириленко

    Напомним, в субботу россиянки в Оренбурге крупно обыграли сборную Швейцарии с разницей в 56 очков и стали победительницами группы C, завоевав путевку на Евробаскет.

    «Поздравляю всех болельщиков с победой и с выходом на Евробаскет. Очень хорошо, что мы увидим сборную России летом в Испании и Франции, среди лучших баскетболисток Европы.

    У нас интересная молодая команда, приятно было видеть в ней и новые лица — тренерскому штабу удалось попробовать в деле многих новичков, которые получили опыт перед таким ответственным турниром, как чемпионат Европы.

    Хочется поздравить и поблагодарить гостеприимную оренбургскую землю, которая сделала все для побед главной команды страны.

    Продолжаем готовиться к лету, а пока — желаем нашим девушкам успешного завершения клубного сезона. От лица федерации и от болельщиков — спасибо им за их время, за то, что отдают силы на благо национальной команды.

    Этим двум победам (над Швейцарией и Эстонией 4 февраля) не следует слишком сильно радоваться, но и недооценивать их не стоит.

    На сегодняшний день сборная России сильнее этих соперников, что и доказала своей игрой. Но на чемпионате Европы нас ждут соперники посерьезнее, и к этому нужно быть готовыми», — сказал Кириленко «Матч ТВ».

    Чемпионат Европы среди женских команд пройдет в Испании и Франции с 17 по 27 июня.

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