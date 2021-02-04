ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андре Виллаш-Боаш Уход на фоне кризиса. Виллаш-Боаш не захотел оставаться в «Марселе»
  • 01:35
    • Дубли Гризманна и Альбы вывели «Барселону» в 1/2 Кубка Испании
  • 01:09
    • «Ливерпуль» потерпел поражение от «Брайтона»
  • 01:48
    • «Лион» победил «Дижон», «Марсель» потерял очки в игре с «Лансом»
  • 01:18
    • «Вест Хэм» на выезде разобрался с «Астон Виллой»
  • 01:02
    • ПСЖ разгромил «Ним», «Монако» продлил победную серию до 6 матчей
    Все новости спорта

    «Милуоки» разгромили «Индиану», «Даллас» прервал 6-матчевую серию поражений

    Баскетбол НБА Милуоки Бакс Индиана Пэйсерс Шарлотт Хорнетс Филадельфия Сиксерс Атланта Хоукс Даллас Маверикс Чикаго Буллз Нью-Йорк Никс Майами Хит Вашингтон Уизардс Хьюстон Рокетс Оклахома-Сити Тандер Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» победил «Индиану» со счетом 130:110 (29:21, 39:30, 38:21, 24:38).

    Лука Дончич
    Лука Дончич

    Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 21 очка, 14 подборов и 10 передач. Еще 20 очков принес Брин Форбс.

    У «Пэйсерс» лучшую результативность продемонстрировал литовский форвард Домантас Сабонис, на счету которого дабл-дабл — 33 очка, 12 подборов и 6 передач.

    «Милуоки», проведя 21 игру в сезоне-2020/2021, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Индиана» — пятое.

    В еще одном матче дня «Атланта» уступила «Далласу» со счетом 116:122 (22:26, 34:27, 27:35, 33:34).

    Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 передач. Еще один дабл-дабл записал на свой счет Кристапс Порзингис — 24 очков и 11 подборов. Тим Хардуэй принес 22 очка.

    У «Хокс» больше всех набрал Джон Коллинс — дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов. Еще по дабл-даблу оформили Кевин Хаертер (21 очко и 10 передач) и Клинт Капела (10 очков и 14 подборов).

    Эта победа позволила «Далласу» прервать 6-матчевую серию поражений. «Атланта» проиграла вторую игру подряд.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Клипперс» — 99:121 (25:33, 24:19, 25:36, 25:33)
    «Оклахома» — «Хьюстон» — 104:87 (30:25, 24:18, 27:15, 23:29)
    «Майами» — «Вашингтон» — 100:103 (34:31, 31:24, 17:22, 18:26)
    «Чикаго» — «Нью-Йорк» — 103:107 (17:34, 35:29, 24:28, 27:16)
    «Шарлотт» — «Филадельфия» — 111:118 (13:30, 29:34, 34:25, 35:29)
    «Сан-Антонио» — «Миннесота» — 111:108 (29:33, 25:32, 25:25, 32:18)
    «Нью-Орлеан» — «Финикс» — 123:101 (28:25, 20:21, 40:28, 35:27)
    «Сакраменто» — «Бостон» — 116:111 (22:26, 30:25, 29:31, 35:29)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем завершится лондонское дерби?
  • «Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Огорчат ли «красные дьяволы» «красных рыцарей»?
  • «Аль-Духаиль» — «Аль-Ахли Каир». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Тигрес» обыграет «Ульсан» на клубном ЧМ?
  • «Тигрес» — «Ульсан Хёндэ». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Аль-Духаиль — Аль-Ахли Каир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тигрес — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Белененсеш — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Маритиму — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Бенфика — Виктория Гимарайнш
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •