«Милуоки» разгромили «Индиану», «Даллас» прервал 6-матчевую серию поражений

В матче регулярного чемпионата НБАпобедилсо счетом 130:110 (29:21, 39:30, 38:21, 24:38).

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 21 очка, 14 подборов и 10 передач. Еще 20 очков принес Брин Форбс.

У «Пэйсерс» лучшую результативность продемонстрировал литовский форвард Домантас Сабонис, на счету которого дабл-дабл — 33 очка, 12 подборов и 6 передач.

«Милуоки», проведя 21 игру в сезоне-2020/2021, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Индиана» — пятое.

В еще одном матче дня «Атланта» уступила «Далласу» со счетом 116:122 (22:26, 34:27, 27:35, 33:34).

Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 14 передач. Еще один дабл-дабл записал на свой счет Кристапс Порзингис — 24 очков и 11 подборов. Тим Хардуэй принес 22 очка.

У «Хокс» больше всех набрал Джон Коллинс — дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов. Еще по дабл-даблу оформили Кевин Хаертер (21 очко и 10 передач) и Клинт Капела (10 очков и 14 подборов).

Эта победа позволила «Далласу» прервать 6-матчевую серию поражений. «Атланта» проиграла вторую игру подряд.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Клипперс» — 99:121 (25:33, 24:19, 25:36, 25:33)

«Оклахома» — «Хьюстон» — 104:87 (30:25, 24:18, 27:15, 23:29)

«Майами» — «Вашингтон» — 100:103 (34:31, 31:24, 17:22, 18:26)

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 103:107 (17:34, 35:29, 24:28, 27:16)

«Шарлотт» — «Филадельфия» — 111:118 (13:30, 29:34, 34:25, 35:29)

«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 111:108 (29:33, 25:32, 25:25, 32:18)

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 123:101 (28:25, 20:21, 40:28, 35:27)

«Сакраменто» — «Бостон» — 116:111 (22:26, 30:25, 29:31, 35:29)