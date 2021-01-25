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    «Милуоки» обыграл «Атланту», «Клипперс» одержали седьмую победу подряд

    Баскетбол НБА Нью-Йорк Никс Портленд Трэйл Блэйзерс Атланта Хоукс Милуоки Бакс Сан-Антонио Спёрс Вашингтон Уизардс Орландо Мэджик Шарлотт Хорнетс Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Оклахома-Сити Тандер Торонто Рэпторс Индиана Пэйсерс
    «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Оклахому-Сити» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 108:100 (36:19, 20:26, 29:28, 23:27).

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард

    Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 34 очка, также у него 9 подборов и 8 передач. Еще 17 очков заработал Серж Ибака.

    У проигравших 23 очка набрал Шей Гилджес-Александер, еще 22 — Джордж Хилл.

    Для «Клипперс» эта победа стала седьмой подряд в текущем регулярном чемпионате, а «Оклахома» в свою очередь потерпела третье поражение кряду.

    Еще в одном матче дня «Милуоки» на своей площадке одолел «Атланту» — 129:115 (32:15, 34:32, 28:36, 35:32).

    Лидер победителей Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 27 очков и 14 подборов. У гостей самым активным стал Де’Андре Хантер, набравший 33 очка.

    «Милуоки» победил впервые за последние три матча. «Атланта» прервала серию из трех виктория подряд.

    Другие результаты:

    «Индиана» — «Торонто» 102:107 (24:24, 23:34, 28:19, 27:30)
    «Бостон» — «Кливленд» 141:103 (38:21, 35:30, 41:27, 27:25)
    «Орландо» — «Шарлотт» 104:107 (29:24, 29:26, 28:24, 18:33)
    «Сан-Антонио» — «Вашингтон» 121:101 (23:26, 25:21, 37:30, 36:24)
    «Портленд» — «Нью-Йорк» 116:113 (37:24, 33:26, 19:27, 27:36)

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