приняла решение перенести матч регулярного чемпионата между

«Гриззлиз» не смогли набрать на матч 8 игроков, сообщает пресс-служба лиги.

Игра должна была состояться 21 января. Новая дата матча станет известна позднее.

