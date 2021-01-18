«Денвер» проиграл «Юте», «Нью-Орлеан» победил «Сакраменто»

В очередном матче чемпионата НБАна выезде обыгралсо счетом 128:123 (34:25, 33:33, 30:36, 31:29).

Лучшими на площадке в составе «Пеликанс» были Зайон Уильямсон (31 очко), Брендон Ингрэм (22 очка) и Эрик Бледсоу (21 очко). Кроме того, дабл-дабл оформил Стивен Адамс (12 очков и 15 подборов).

У «Сакраменто» самыми результативными в матче стали Деарон Фокс (43 очка и 13 передач), Марвин Багли (26 очков и 10 подборов) и Бадди Хилд (18 очков).

«Нью-Орлеан» занимает 12-е место на Востоке. «Сакраменто» на 14-м месте.

Еще в одном поединке дня «Юта» вырвала победу у «Денвера» — 109:105 (32:31, 21:27, 28:21, 28:26).

В составе победителей 23 очка набрал Джордан Кларксон, а Руди Гобер сделал дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

За «Денвер» 35 очков, 14 подборов и 9 передач заработал Никола Йокич, у Джамала Мюррея — 30 очков.

После этого матча «Юта» с девятью победами занимает второе место в Западной конференции, «Денвер» с шестью победами — на 11-й строчке.

Другие результаты:

«Бостон» — «Нью-Йорк» 75:105 (17:28, 18:20, 15:27, 25:30)

«Даллас» — «Чикаго» 101:117 (23:27, 29:40, 23:22, 26:28)

«Клипперс» — «Индиана» 129:96 (36:26, 25:29, 39:20, 29:21)