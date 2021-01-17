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    «Химки» проиграли УНИКСу в первом матче после увольнения Куртинайтиса

    Баскетбол Лига ВТБ Химки УНИКС
    Подмосковные «Химки» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступили казанскому УНИКСу со счетом 87:93 (21:21, 25:24, 17:20, 24:28).

    «Химки»
    «Химки»

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Алексей Швед, который набрал 33 очка и сделал восемь результативных передач.

    Американский атакующий защитник УНИКСа Джамар Смит записал на свой счет 22 очка и пять ассистов.

    Для «Химок» эта встреча стала первой после увольнения литовского тренера Римаса Куртинайтиса.

    Подмосковная команда находится на восьмом месте, выиграв пять матчей из 11 и потерпев шесть поражений.

    УНИКС занимает третью строчку турнирной таблицы, выиграв девять игр из 13.

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