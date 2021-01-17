«Химки» проиграли УНИКСу в первом матче после увольнения Куртинайтиса

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Алексей Швед, который набрал 33 очка и сделал восемь результативных передач.
Американский атакующий защитник УНИКСа Джамар Смит записал на свой счет 22 очка и пять ассистов.
Для «Химок» эта встреча стала первой после увольнения литовского тренера Римаса Куртинайтиса.
Подмосковная команда находится на восьмом месте, выиграв пять матчей из 11 и потерпев шесть поражений.
УНИКС занимает третью строчку турнирной таблицы, выиграв девять игр из 13.