«Химки» проиграли УНИКСу в первом матче после увольнения Куртинайтиса

Подмосковные «Химки» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступили казанскому УНИКСу со счетом 87:93 (21:21, 25:24, 17:20, 24:28).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Алексей Швед, который набрал 33 очка и сделал восемь результативных передач.

Американский атакующий защитник УНИКСа Джамар Смит записал на свой счет 22 очка и пять ассистов.

Для «Химок» эта встреча стала первой после увольнения литовского тренера Римаса Куртинайтиса.

Подмосковная команда находится на восьмом месте, выиграв пять матчей из 11 и потерпев шесть поражений.

УНИКС занимает третью строчку турнирной таблицы, выиграв девять игр из 13.