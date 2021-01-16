«Клипперс» разбили «Сакраменто», «Милуоки» обыграл «Даллас»

В очередном матче чемпионата НБАна выезде крупно обыгралсо счетом 138:100 (34:31, 35:30, 37:16, 32:23).

Лучшими в составе победителей были Кавай Леонард (27 очков), Пол Джордж (26 очков) и Маркус Моррис (18 очков).

У «Кингз» наиболее заметными на площадке были Марвин Багли (20 очков), Ричаун Холмс (17 очков) и Деарон Фокс (14 очков).

«Клипперс» выиграли третью игру подряд и идут вторым на Западе, «Сакраменто» проиграл четвертый матч кряду и находится на 13 позиции там же.

Еще в одном поединке дня «Милуоки» переиграл «Даллас» — 112:109 (30:23, 25:24, 29:34, 28:28).

В составе победителей 31 очко и 9 подборов заработал Яннис Адетокунбо, у Криса Миддлтона 25 очков и 8 подборов.

У «Далласа» немного не дотянул до трипл-дабла Лука Дончич — 28 очков, 13 передач и 9 подборов. Тим Хардуэй набрал 22 очка.

«Бакс» выиграли четвертую встречу подряд и прервали 4-матчевую победную серию «Маверикс».

Другие результаты:

«Бостон» — «Орландо» 124:97 (34:28, 26:20, 28:24, 36:25)

«Кливленд» — «Нью-Йорк» 106:103 (28:25, 29:30, 23:25, 26:23)

«Оклахома-Сити» — «Чикаго» 127:125 OT (22:30, 28:38, 37:27, 31:23, 9:7)

«Юта» — «Атланта» 116:92 (33:23, 28:23, 26:28, 29:18)

«Лейкерс» — «Нью-Орлеан» 112:95 (20:28, 37:30, 27:16, 28:21)