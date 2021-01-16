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    Все новости спорта

    «Клипперс» разбили «Сакраменто», «Милуоки» обыграл «Даллас»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз Атланта Хоукс Оклахома-Сити Тандер Чикаго Буллз Милуоки Бакс Даллас Маверикс Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс Бостон Селтикс Орландо Мэджик
    В очередном матче чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде крупно обыграл «Сакраменто» со счетом 138:100 (34:31, 35:30, 37:16, 32:23).

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард

    Лучшими в составе победителей были Кавай Леонард (27 очков), Пол Джордж (26 очков) и Маркус Моррис (18 очков).

    У «Кингз» наиболее заметными на площадке были Марвин Багли (20 очков), Ричаун Холмс (17 очков) и Деарон Фокс (14 очков).

    «Клипперс» выиграли третью игру подряд и идут вторым на Западе, «Сакраменто» проиграл четвертый матч кряду и находится на 13 позиции там же.

    Еще в одном поединке дня «Милуоки» переиграл «Даллас» — 112:109 (30:23, 25:24, 29:34, 28:28).

    В составе победителей 31 очко и 9 подборов заработал Яннис Адетокунбо, у Криса Миддлтона 25 очков и 8 подборов.

    У «Далласа» немного не дотянул до трипл-дабла Лука Дончич — 28 очков, 13 передач и 9 подборов. Тим Хардуэй набрал 22 очка.

    «Бакс» выиграли четвертую встречу подряд и прервали 4-матчевую победную серию «Маверикс».

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Орландо» 124:97 (34:28, 26:20, 28:24, 36:25)
    «Кливленд» — «Нью-Йорк» 106:103 (28:25, 29:30, 23:25, 26:23)
    «Оклахома-Сити» — «Чикаго» 127:125 OT (22:30, 28:38, 37:27, 31:23, 9:7)
    «Юта» — «Атланта» 116:92 (33:23, 28:23, 26:28, 29:18)
    «Лейкерс» — «Нью-Орлеан» 112:95 (20:28, 37:30, 27:16, 28:21)

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