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    «Филадельфия» обыграла «Майами», «Голден Стэйт» уступил «Денверу»

    Баскетбол НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Индиана Пэйсерс Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Хьюстон Рокетс Сан-Антонио Спёрс Шарлотт Хорнетс Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс Майами Хит
    В очередном матче чемпионата НБА «Филадельфия» дома обыграл «Майами» со счетом 125:108 (38:30, 35:28, 25:20, 27:30).

    Стефен Карри
    Стефен Карри

    В составе победителей лучшими на площадке были Шейк Милтон (31 очко), Тобиас Харрис (18 очков), Тайриз Макси (13 очков), а также оформивший трипл-дабл Бен Симмонс (10 очков, 10 подборов и 12 передач).

    В составе «Хит» наиболее результативными стали Данкан Робинсон (22 очка), Гэйб Винсент (21 очко и 8 передач), Тайлер Хирроу (17 очков) и Крис Силва (13 очков).

    «Сиксерс» одержали вторую победу подряд, а «Хит» потерпели второе кряду поражение.

    Еще в одном поединке дня «Денвер» обыграл «Голден Стэйт» со счетом 114:104 (37:24, 28:30, 25:22, 24:28).

    Лучшими в составе «Наггетс» на площадке были оформивший трипл-дабл Никола Йокич (23 очка, 14 подборов и 10 передач), Джамал Мюррей (17 очков и 9 подборов) и Уилл Бартон (17 очков).

    У «Уорриорз» самыми результативными в матче были Стефен Карри (35 очков и 11 подборов), Джеймс Уайзмен (18 очков) и Эндрю Уиггинс (16 очков).

    «Денвер» идет на седьмом месте в Западной конференции, а «Голден Стэйт» расположился на восьмой позиции.

    Другие результаты:

    «Торонто» — «Шарлотт» 111:108 (35:34, 36:28, 28:24, 12:22)
    «Сан-Антонио» — «Хьюстон» 105:109 (27:30, 18:18, 34:27, 26:34)
    «Портленд» — «Индиана» 87:111 (26:26, 10:33, 35:25, 16:27)

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