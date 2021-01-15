«Филадельфия» обыграла «Майами», «Голден Стэйт» уступил «Денверу»

В очередном матче чемпионата НБАдома обыгралсо счетом 125:108 (38:30, 35:28, 25:20, 27:30).

В составе победителей лучшими на площадке были Шейк Милтон (31 очко), Тобиас Харрис (18 очков), Тайриз Макси (13 очков), а также оформивший трипл-дабл Бен Симмонс (10 очков, 10 подборов и 12 передач).

В составе «Хит» наиболее результативными стали Данкан Робинсон (22 очка), Гэйб Винсент (21 очко и 8 передач), Тайлер Хирроу (17 очков) и Крис Силва (13 очков).

«Сиксерс» одержали вторую победу подряд, а «Хит» потерпели второе кряду поражение.

Еще в одном поединке дня «Денвер» обыграл «Голден Стэйт» со счетом 114:104 (37:24, 28:30, 25:22, 24:28).

Лучшими в составе «Наггетс» на площадке были оформивший трипл-дабл Никола Йокич (23 очка, 14 подборов и 10 передач), Джамал Мюррей (17 очков и 9 подборов) и Уилл Бартон (17 очков).

У «Уорриорз» самыми результативными в матче были Стефен Карри (35 очков и 11 подборов), Джеймс Уайзмен (18 очков) и Эндрю Уиггинс (16 очков).

«Денвер» идет на седьмом месте в Западной конференции, а «Голден Стэйт» расположился на восьмой позиции.

Другие результаты:

«Торонто» — «Шарлотт» 111:108 (35:34, 36:28, 28:24, 12:22)

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» 105:109 (27:30, 18:18, 34:27, 26:34)

«Портленд» — «Индиана» 87:111 (26:26, 10:33, 35:25, 16:27)