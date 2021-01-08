«Сан-Антонио» выиграл у «Лейкерс», «Бруклин» переиграл «Филадельфию»

в матче регулярного чемпионата НБА в гостях победилсо счетом 118:109 (34:26, 31:30, 26:33, 27:20).

В составе «Лейкерс» дабл-даблами отметились сразу три игрока — форварды Леброн Джеймс (27 очков, 6 подборов и 12 передач), Энтони Дэвис (23 очка, 10 подборов и 3 передачи) и Кайл Кузма (13 очков и 10 подборов).

У победителей самым результативным стал Ламаркус Олдридж, набравший 28 очков, 5 подборов и 3 передачи.

«Лейкерс» прервали свою 4-матчевую победную серию, а «Сан-Антонио» одержал вторую победу подряд.

В еще одном матче «Бруклин» дома взял верх над «Филадельфией» со счетом 122:109 (28:26, 37:25, 29:33, 28:25).

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал защитник Джо Харрис, набравший 28 очков и совершивший 6 подборов и 4 передачи.

Дабл-даблами удалось отметиться сразу двум игрокам «Бруклина» — Карису ЛеВерту (22 очка, 7 подборов и 10 передач) и Джарретту Аллену (15 очков, 11 подборов и 3 передачи).

«Филадельфия» является лидером Восточной конференции НБА, а «Бруклин» занимает седьмое место в турнирной таблице.

Другие результаты:

«Мемфис» — «Кливленд» 90:94 (24:19, 21:27, 24:21, 21:27)

«Портленд» — «Миннесота» 135:117 (28:29, 47:27, 36:24, 24:37)

«Денвер» — «Даллас» 117:124 OT (28:22, 24:21, 26:33, 31:33, 8:15) 0