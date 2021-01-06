«Лейкерс» обыграл «Мемфис», «Миннесота» продлила серию поражений

проиграласо счетом 116:123 (22:34, 43:28, 31:31, 20:30) и продлила серию поражений в регулярном чемпионате НБА до пяти матчей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Йокич, записавший себе в актив 35 очков, 15 подборов, 6 передач и 3 перехвата.

Лидерами по результативности у «Тимбервулвз» стали Д'Анджело Расселл (33 очка, 11 передач) и Хуан Эрнангомес (25 очков, 8 подборов).

«Денвер» идет восьмым на Западе, выиграв три игры при четырех поражениях, «Миннесота» — 15-я тамже (2-5).

В еще одном матче дня «Мемфис» проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 92:94 (24:19, 25:26, 19:22, 24:27).

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Энтони Дэвис — 26 очков и 10 подборов.

У «Гриззлиз» дабл-даблом отметился Йонас Валанчюнас -13 очков и 11 подборов.

«Лейкерс» лидирует в Западной конференции (6 побед и два поражения), «Мемфис» — 14-й (2 победы и 5 поражений).

Другие результаты:

«Бруклин» — «Юта» 130:96 (35:14, 28:30, 35:29, 32:23)

«Клипперс» — «Сан-Антонио» 113:116 (27:36, 17:27, 40:22, 29:31)

«Портленд» — «Чикаго» 108:111 (39:21, 15:24, 31:36, 23:30) 0