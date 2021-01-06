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    «Лейкерс» обыграл «Мемфис», «Миннесота» продлила серию поражений

    Баскетбол НБА Чикаго Буллз Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс Сан-Антонио Спёрс Денвер Наггетс Миннесота Тимбервулвз Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз Бруклин Нетс
    «Миннесота» проиграла «Денверу» со счетом 116:123 (22:34, 43:28, 31:31, 20:30) и продлила серию поражений в регулярном чемпионате НБА до пяти матчей.

    Никола Йокич
    Никола Йокич

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Йокич, записавший себе в актив 35 очков, 15 подборов, 6 передач и 3 перехвата.

    Лидерами по результативности у «Тимбервулвз» стали Д'Анджело Расселл (33 очка, 11 передач) и Хуан Эрнангомес (25 очков, 8 подборов).

    «Денвер» идет восьмым на Западе, выиграв три игры при четырех поражениях, «Миннесота» — 15-я тамже (2-5).

    В еще одном матче дня «Мемфис» проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 92:94 (24:19, 25:26, 19:22, 24:27).

    Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Энтони Дэвис — 26 очков и 10 подборов.

    У «Гриззлиз» дабл-даблом отметился Йонас Валанчюнас -13 очков и 11 подборов.

    «Лейкерс» лидирует в Западной конференции (6 побед и два поражения), «Мемфис» — 14-й (2 победы и 5 поражений).

    Другие результаты:

    «Бруклин» — «Юта» 130:96 (35:14, 28:30, 35:29, 32:23)
    «Клипперс» — «Сан-Антонио» 113:116 (27:36, 17:27, 40:22, 29:31)
    «Портленд» — «Чикаго» 108:111 (39:21, 15:24, 31:36, 23:30) 0

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