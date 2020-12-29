«Денвер» одержал победу над «Хьюстоном», «Оклахома» проиграла «Юте»

на своем паркете обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 124:111 (36:26, 34:34, 36:23, 18:28).

Самым результативным в составе победителей стал Джамал Мюррей, набравший 21 очко. Никола Йокич оформил трипл-дабл — 19 очков, 18 передач и 12 подборов, Пол Миллсэп также набрал 19 очков. У «Рокетс» 34 очка и 8 передач на счету Джеймса Хардена.

«Наггетс» после двух проигрышей победили впервые в сезоне, «Рокетс» потерпели второе поражение подряд на старте.

В другом матче дня «Юта» переиграла «Оклахома-Сити» — 110:109 (22:24, 27:28, 35:35, 26:22).

У победителей 23 очка набрал Боян Богданович, а Майк Конли остановился в шаге от трипл-дабла — 20 очков, 10 подборов, 9 передач. Также дабл-дабл сделал Руди Гобер — 12 очков, 10 подборов.

У проигравших 26 очков заработал Лугенц Дорт.

Другие результаты:

«Бруклин» — «Мемфис» 111:116 OT (23:32, 32:22, 30:33, 21:19, 5:10)

«Атланта» — «Детройт» 128:120 (33:25, 32:31, 35:31, 28:33) 0