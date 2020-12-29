Куртинайтис: У «Химок» было много проблем, потому что состав команды не был полным

Главный тренер «Химок»посетовал на проблемы с составом в матче 17-го тура Евролиги против(88:105).

«Сегодня у нас было много проблем, потому что состав команды не был полным.

У нас была короткая ротация, потому что имели лишь троих игроков на позициях третьего и четвертого номеров.

По этой причине проиграли подбор, и ряд игроков получили по пять фолов, вследствие чего у нас возникли проблемы с габаритами.

В итоге такой результат. Нам ничего не остается, кроме как работать и верить в то, что делаем. Надо жестко работать, другого пути не вижу», — передает слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

«Химки» находятся на последней 18-й строчке таблицы Евролиги, выиграв лишь две игры из 17. Серия поражений подмосковной команды составляет девять встреч. 0