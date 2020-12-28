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    • «Даллас» уничтожил «Клипперс», «Лейкерс» разгромили «Миннесоту»
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    «Даллас» уничтожил «Клипперс», «Лейкерс» разгромили «Миннесоту»

    Баскетбол НБА Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс Милуоки Бакс
    В Северной Америке остался позади очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Лука Дончич
    Лука Дончич

    «Даллас» одержал гостевую победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 124:73 (36:13, 41:14, 27:30, 20:16).

    Одним из лучших в составе «Маверикс» был Лука Дончич, в активе которого 24 очка, 9 подборов и 8 передач.

    У «Клипперс» 15 очков набрал Пол Джордж.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил на своей площадке «Миннесоту» — 127:91 (40:23, 27:22, 36:22, 24:24).

    Лидер калифорнийской команды Леброн Джеймс к 18 очкам добавил 9 подборов. Кайл Кузма набрал 20 очков, а Макр Газоль собрал коллекцию из 12 очков, 7 подборов, 8 передач и 4 блок-шотов.

    Также стоит отметить сенсационную победу «Нью-Йорк Никс» над «Милуоки Бакс» со счетом 130:110 (30:27, 31:18, 35:30, 34:35). Тяжелый форвард нью-йоркской команды Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов, кроме того, в его активе также 7 передач.

    Результаты остальных матчей

    «Шарлотт» — «Бруклин» 106:104 (23:22, 25:28, 34:27, 24:27)

    «Новый Орлеан» — «Сан-Антонио» 98:95 (16:18, 31:27, 32:26, 19:24)

    «Вашингтон» — «Орландо» 113:120 (35:29, 25:33, 34:15, 19:43)

    «Кливленд» — «Филадельфия» 118:94 (29:24, 35:26, 29:22, 25:22)

    «Чикаго» — «Голден Стэйт» 128:129 (27:24, 29:36, 41:33, 31:36)

    «Индиана» — «Бостон» 108:107 (19:23, 30:32, 39:28, 20:24)

    «Сакраменто» — «Финикс» 100:116 (33:28, 20:28, 25:34, 22:26)

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