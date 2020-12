«Даллас» уничтожил «Клипперс», «Лейкерс» разгромили «Миннесоту»

В Северной Америке остался позади очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Даллас» одержал гостевую победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 124:73 (36:13, 41:14, 27:30, 20:16).

Одним из лучших в составе «Маверикс» был Лука Дончич, в активе которого 24 очка, 9 подборов и 8 передач.

У «Клипперс» 15 очков набрал Пол Джордж.

13 PTS, 6 REB, 4 AST.. all in a quarter's work for Luka. @dallasmavs | @NBATV pic.twitter.com/LfA1IDEu3s

«Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил на своей площадке «Миннесоту» — 127:91 (40:23, 27:22, 36:22, 24:24).

Лидер калифорнийской команды Леброн Джеймс к 18 очкам добавил 9 подборов. Кайл Кузма набрал 20 очков, а Макр Газоль собрал коллекцию из 12 очков, 7 подборов, 8 передач и 4 блок-шотов.

Gasol to LBJ for the 2-handed 🔨 on @NBATV! pic.twitter.com/HiIv7F66oj