«Даллас» уничтожил «Клипперс», «Лейкерс» разгромили «Миннесоту»

В Северной Америке остался позади очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Даллас» одержал гостевую победу над «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 124:73 (36:13, 41:14, 27:30, 20:16).

Одним из лучших в составе «Маверикс» был Лука Дончич, в активе которого 24 очка, 9 подборов и 8 передач.

У «Клипперс» 15 очков набрал Пол Джордж.

«Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил на своей площадке «Миннесоту» — 127:91 (40:23, 27:22, 36:22, 24:24).

Лидер калифорнийской команды Леброн Джеймс к 18 очкам добавил 9 подборов. Кайл Кузма набрал 20 очков, а Макр Газоль собрал коллекцию из 12 очков, 7 подборов, 8 передач и 4 блок-шотов.

Также стоит отметить сенсационную победу «Нью-Йорк Никс» над «Милуоки Бакс» со счетом 130:110 (30:27, 31:18, 35:30, 34:35). Тяжелый форвард нью-йоркской команды Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 29 очков и 14 подборов, кроме того, в его активе также 7 передач.

Результаты остальных матчей

«Шарлотт» — «Бруклин» 106:104 (23:22, 25:28, 34:27, 24:27)

«Новый Орлеан» — «Сан-Антонио» 98:95 (16:18, 31:27, 32:26, 19:24)

«Вашингтон» — «Орландо» 113:120 (35:29, 25:33, 34:15, 19:43)

«Кливленд» — «Филадельфия» 118:94 (29:24, 35:26, 29:22, 25:22)

«Чикаго» — «Голден Стэйт» 128:129 (27:24, 29:36, 41:33, 31:36)

«Индиана» — «Бостон» 108:107 (19:23, 30:32, 39:28, 20:24)

«Сакраменто» — «Финикс» 100:116 (33:28, 20:28, 25:34, 22:26)

0