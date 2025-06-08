Германия — Франция. Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 8 июня, состоится поединок за третье место Лиги наций, в котором между собой сыграют сборные Германии и Франции. Начало встречи — в 16:00 мск. Вашему вниманию прямая онлайн-трансляция матча.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. За 3-е место Германия — Франция 0:0 Германия: Марк-Андре тер Штеген, Йозуа Киммих, Робин Кох, Жонатан Та, Давид Раум, Паскаль Грос, Леон Горецка, Карим Адейеми, Флориан Вирц, Ник Вольтемаде, Никлас Фуллкруг Франция: Мик Меньян, Лука Динь, Лукас Эрнандес, Луак Баде, Мало Гюсто, Адриен Рабьо, Орельен Чуаэми, Килиан Мбаппе, Маркус Тюрам, Райан Шерки, Рандаль Коло Муани

Ход матча

10' Попытался обострить Шерки, однако это не привело к опасности. Оборона была на высоте.

7' Полное преимущество Германии пока что. Адейеми опасно пробил, но Меньян потащил с угла ворот.

6' Угловой от Раума не закончился ничем опасным.

4' Густо нарушил правила, а арбитр это увидел и свистнул нарешение.

2' И сразу же момент у Германии. Мог забивать Вольтемаде, но с его ударом из пределов штрафной справился Меньян! Опасно!

1' Дан стартовый свисток! Начали!

До матча

15:57 Звучат гимны.

15:55 Происходит выход команд на поле.

15:53 Рассудит сегодняшний поединок Иван Кружляк из Словакии.

15:50 Поединок состоится в Штутгарте на арене «МХП», которая вмещает 60449 человек.

Стартовые составы

Германия: тер Штеген, Кох, Та, Киммих, Раум, Гросс, Горецка, Вольтемаде, Вирц, Адейеми, Фюллькруг.

Франция: Меньян, Динь, Баде, Гюсто, Л. Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Шерки, Коло Муани, Тюрам, Мбаппе.

Германия

Сборная Германии неожиданно проиграла Португалии (1:2) и теперь должна довольствоваться только матчем за третье место. Немецкая команда всегда была, есть и будет сильной и с которой точно никому не будет легко.

До этого же немцы успели пройти в четвертьфинале Италию (2:1, 3:3), а на групповой стадии Лиги наций стали первыми в своей группе, набрав 14 очков из 18 возможных. Также в их квартете находились сборные Нидерландов, Венгрии и Боснии и Герцеговины.

Уже в сентябре подопечные Юлиана Нагельсмана стартуют в квалификации к чемпионату мира, что и является их целью. В соперниках у команды сборные Словакии, Северной Македонии и Люксембурга. Германия является явным фаворитом своего квартета и должна без проблем становиться первой.

Франция

Сборная Франции выдала чумовой полуфинал с Испанией. Команды забили целых девять мячей на двоих и играли без обороны. Французы уступали со счетом 1:5, но в итоге проиграли 4:5 и могли уйти от поражения и совершить невероятный камбек.

Можно говорить о неком кризисе у французской национальной команды, ведь до этого команда лишь в серии пенальти смогла пройти Хорватию в полуфинале (0:2, 2:0). А на групповой стадии турнира лишь по дополнительным показателям обошла Италию и стала первой, набрав 13 очков в шести матчах.

У подопечных Дидье Дешама впереди также отбор на чемпионат мира. Матчи стартуют в сентябре, а соперниками команды будут Украина, Исландия и Азербайджан. Конечно, французы являются явными фаворитами группы, но быть может все.

Личные встречи

В последний раз команды встречались между собой в прошлом году в товарищеском матче. Тогда сборная Германии победила команду Франции со счетом 2:0. В последних пяти матчах у обеих команд по две победы и одна ничья.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.85