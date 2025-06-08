Германия — Франция. Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
10' Попытался обострить Шерки, однако это не привело к опасности. Оборона была на высоте.
7' Полное преимущество Германии пока что. Адейеми опасно пробил, но Меньян потащил с угла ворот.
6' Угловой от Раума не закончился ничем опасным.
4' Густо нарушил правила, а арбитр это увидел и свистнул нарешение.
2' И сразу же момент у Германии. Мог забивать Вольтемаде, но с его ударом из пределов штрафной справился Меньян! Опасно!
1' Дан стартовый свисток! Начали!
До матча
15:57 Звучат гимны.
15:55 Происходит выход команд на поле.
15:53 Рассудит сегодняшний поединок Иван Кружляк из Словакии.
15:50 Поединок состоится в Штутгарте на арене «МХП», которая вмещает 60449 человек.
Стартовые составы
Германия: тер Штеген, Кох, Та, Киммих, Раум, Гросс, Горецка, Вольтемаде, Вирц, Адейеми, Фюллькруг.
Франция: Меньян, Динь, Баде, Гюсто, Л. Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Шерки, Коло Муани, Тюрам, Мбаппе.
Германия
Сборная Германии неожиданно проиграла Португалии (1:2) и теперь должна довольствоваться только матчем за третье место. Немецкая команда всегда была, есть и будет сильной и с которой точно никому не будет легко.
До этого же немцы успели пройти в четвертьфинале Италию (2:1, 3:3), а на групповой стадии Лиги наций стали первыми в своей группе, набрав 14 очков из 18 возможных. Также в их квартете находились сборные Нидерландов, Венгрии и Боснии и Герцеговины.
Уже в сентябре подопечные Юлиана Нагельсмана стартуют в квалификации к чемпионату мира, что и является их целью. В соперниках у команды сборные Словакии, Северной Македонии и Люксембурга. Германия является явным фаворитом своего квартета и должна без проблем становиться первой.
Франция
Сборная Франции выдала чумовой полуфинал с Испанией. Команды забили целых девять мячей на двоих и играли без обороны. Французы уступали со счетом 1:5, но в итоге проиграли 4:5 и могли уйти от поражения и совершить невероятный камбек.
Можно говорить о неком кризисе у французской национальной команды, ведь до этого команда лишь в серии пенальти смогла пройти Хорватию в полуфинале (0:2, 2:0). А на групповой стадии турнира лишь по дополнительным показателям обошла Италию и стала первой, набрав 13 очков в шести матчах.
У подопечных Дидье Дешама впереди также отбор на чемпионат мира. Матчи стартуют в сентябре, а соперниками команды будут Украина, Исландия и Азербайджан. Конечно, французы являются явными фаворитами группы, но быть может все.
Личные встречи
В последний раз команды встречались между собой в прошлом году в товарищеском матче. Тогда сборная Германии победила команду Франции со счетом 2:0. В последних пяти матчах у обеих команд по две победы и одна ничья.
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