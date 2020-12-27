«Вашингтон» проиграл «Орландо», «Сан-Антонио» обыграл «Торонто»

В матче регулярного чемпионата НБАпринимал, победу в этом поединке одержали гости паркета — 130:120 (32:32, 31:27, 29:32, 38:29).

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал форвард «Вашингтона» Брэдли Бил — 39 очков, 7 подборов и 5 передач. Трипл-даблом в составе «Уизардс» отметился разыгрывающий Расселл Уэстбрук (15 очков, 15 подборов и 12 передач).

Самый значительный вклад в победу «Орландо» внёс центровой Никола Вучевич, который оформил дабл-дабл из 22 очков, 17 подборов и 3 передач.

«Орландо» одержал вторую подряд победу на старте регулярки НБА, а «Вашингтон» наоборот потерпел второе поражение кряду.

Еще в одной встрече «Сан-Антонио» победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:114 (33:39, 28:19, 30:28, 28:28).

Самым результативным в составе победителей стал Демар Дерозан — 27 очков и 8 передач. Дежуанте Мюррей оформил трипл-дабл — 11 очков, 10 подборов, 10 передач.

У проигравших 27 очков набрал Фред Ванвлит, по дабл-даблу сделали Крис Буше (22 очка, 10 подборов), Паскаль Сиакам (16 очков, 15 подборов) и Кайл Лаури (16 очков, 10 передач).

Для «Сан-Антонио» эта победа стала второй кряду на старте регулярки НБА, для «Торонто» же ситуация обратная — это второе поражение.

Другие результаты:

«Мемфис» — «Атланта» 112:122 (22:27, 34:31, 32:29, 24:35)

«Детройт» — «Кливленд» 119:128 OT (26:26, 27:33, 33:22, 15:20, 11:11, 7:16)

«Шарлотт» — «Оклахома-Сити» 107:109 (28:26, 31:31, 16:23, 32:29)

«Чикаго» — «Индиана» 106:125 (28:27, 28:39, 15:33, 35:26)

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» 89:109 (27:27, 28:33, 14:26, 20:23)

«Юта» — «Миннесота» 111:116 (27:31, 26:37, 26:20, 32:28)

«Сакраменто» — «Финикс» 106:103 (31:25, 27:29, 25:25, 23:24) 0