ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге

Подмосковныев домашнем матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги уступил московскомусо счетом 87:96 (25:25, 21:27, 26:25, 18:19).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник ЦСКА Майк Джеймс, сделавший дабл-дабл — 36 очков, 10 результативных передач и девять подборов.

Лидер «Химок» Алексей Швед набрал 26 очков и сделал 6 передач. Йонас Жеребко набрал 16 очков.

ЦСКА одержал восьмую победу подряд и вышел на первое место в турнирной таблице. Армейцы выиграли десять матчей из 13.

«Химки» с серией из пяти поражений занимают последнюю 18-ю строчку. Команда Римаса Куртинайтиса одержала лишь две победы в 13 турах. 0