«Локомотив-Кубань» дома проиграл «Виртусу» в Еврокубке

Краснодарскийв домашнем матче 7-го тура первого группового этапа Еврокубка проиграл клубу— 83:89 (22:27, 22:22, 24:16, 15:24).

29 очков в составе итальянской команды набрал сербский атакующий защитник Милош Теодосич.

В составе краснодарского клуба 21 очко набрал Кевин Харви. Еще двое игроков сделали дабл-даблы: Алан Уильямс (15 очков и 18 подборов) и Мантас Калниетис (12 очков и 11 результативных передач).

«Виртус Болонья» занимает первое место в группе C, одержав шесть побед в шести матчах. «Локомотив-Кубань» находится на второй строчке таблицы с пятью победами и двумя поражениями.

В следующей этап выйдут по четыре лучшие команды из каждой из четырех групп. 0