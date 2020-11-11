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    «Локомотив-Кубань» дома проиграл «Виртусу» в Еврокубке

    Баскетбол Еврокубок Локомотив-Кубань
    Краснодарский «Локомотив-Кубань» в домашнем матче 7-го тура первого группового этапа Еврокубка проиграл клубу «Виртус Болонья» — 83:89 (22:27, 22:22, 24:16, 15:24).

    «Локомотив-Кубань»
    «Локомотив-Кубань»

    29 очков в составе итальянской команды набрал сербский атакующий защитник Милош Теодосич.

    В составе краснодарского клуба 21 очко набрал Кевин Харви. Еще двое игроков сделали дабл-даблы: Алан Уильямс (15 очков и 18 подборов) и Мантас Калниетис (12 очков и 11 результативных передач).

    «Виртус Болонья» занимает первое место в группе C, одержав шесть побед в шести матчах. «Локомотив-Кубань» находится на второй строчке таблицы с пятью победами и двумя поражениями.

    В следующей этап выйдут по четыре лучшие команды из каждой из четырех групп. 0

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