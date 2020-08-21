«Миннесота» выиграла драфт-лотерею НБА

по итогам драфт-лотереи НБА будет выбирать под первым номером на драфте 2020 года, сообщается на официальном сайте лиги.

Вторым выбирать себе молодого таланта будет «Голден Стэйт». Третий выбор достался «Шарлотт», далее — «Чикаго» и «Кливленд».

«Миннесота» по итогам регулярного сезона стала 14-й в Западной конференции. Процедура выбора состоится 16 октября.

Результаты лотереи:

1. «Миннесота»;

2. «Голден Стэйт»

3. «Шарлотт»;

4. «Чикаго»;

5. «Кливленд»;

6. «Атланта»;

7. «Детройт»;

8. «Нью-Йорк»;

9. «Вашингтон»;

10. «Финикс»;

11. «Сан-Антонио»;

12. «Сакраменто»;

13. «Нью-Орлеан»;

14. «Бостон» (от «Мемфиса»). 0