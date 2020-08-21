«Миннесота» выиграла драфт-лотерею НБА
globallookpress.com
Вторым выбирать себе молодого таланта будет «Голден Стэйт». Третий выбор достался «Шарлотт», далее — «Чикаго» и «Кливленд».
«Миннесота» по итогам регулярного сезона стала 14-й в Западной конференции. Процедура выбора состоится 16 октября.
Результаты лотереи:
1. «Миннесота»;
2. «Голден Стэйт»
3. «Шарлотт»;
4. «Чикаго»;
5. «Кливленд»;
6. «Атланта»;
7. «Детройт»;
8. «Нью-Йорк»;
9. «Вашингтон»;
10. «Финикс»;
11. «Сан-Антонио»;
12. «Сакраменто»;
13. «Нью-Орлеан»;
14. «Бостон» (от «Мемфиса»). 0