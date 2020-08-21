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    «Миннесота» выиграла драфт-лотерею НБА

    Баскетбол НБА Миннесота Тимбервулвз
    «Миннесота» по итогам драфт-лотереи НБА будет выбирать под первым номером на драфте 2020 года, сообщается на официальном сайте лиги.

    «Миннесота» выиграла драфт-лотерею НБА
    «Миннесота» выиграла драфт-лотерею НБА

    Вторым выбирать себе молодого таланта будет «Голден Стэйт». Третий выбор достался «Шарлотт», далее — «Чикаго» и «Кливленд».

    «Миннесота» по итогам регулярного сезона стала 14-й в Западной конференции. Процедура выбора состоится 16 октября.

    Результаты лотереи:

    1. «Миннесота»;
    2. «Голден Стэйт»
    3. «Шарлотт»;
    4. «Чикаго»;
    5. «Кливленд»;
    6. «Атланта»;
    7. «Детройт»;
    8. «Нью-Йорк»;
    9. «Вашингтон»;
    10. «Финикс»;
    11. «Сан-Антонио»;
    12. «Сакраменто»;
    13. «Нью-Орлеан»;
    14. «Бостон» (от «Мемфиса»). 0

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