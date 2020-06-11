Сезон в НБА может возобновиться 30 июля

В НБА рассматривают вариант с возобновлением сезона 30 июля, сообщает журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Ранее совет управляющих лиги принял решение возобновить сезон-2019/20 31 июля. Как и раньше, матчи планируется проводить в Орландо без зрителей.

Сезон планируется возобновить с участием 22 команд. Ранее он был прерван из-за пандемии коронавируса.

До этого также появлялась была информация, что лига разрешит игрокам отказываться участвовать в оставшихся матчах сезона без штрафных санкций.

НБА позволит командам заменить травмированных игроков и спортсменов, которые сдадут положительные тесты на коронавирус, а также тех, кто откажется выступать после рестарта сезона.

Лига позволит клубам увеличить заявку с 15 до 17 игроков, включая баскетболистов на двусторонних контрактах, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.. 0