Капитан сборной России покинул «Локомотив-Кубань»

Капитан сборной Россиипокидает «Локомотив-Кубань» по завершении двухлетнего контракта, сообщает официальный сайт клуба.

Фридзон провел за «Локо» 24 матча в Еврокубке, где он набирал 7,2 очка, 2, 6 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

В Единой Лиге ВТБ на счету Виталия 41 матч в составе «Локо» со средними показателями 8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи за игру.

«Это были два замечательных сезона в моей карьере. Хочу поблагодарить весь клуб и особенно президента Андрея Ведищева за предоставленную возможность быть частью такого коллектива. Спасибо всем, с кем выходил на площадку — мне довелось играть с замечательными ребятами.

Спасибо тренерам, медицинскому и административному штабам, всему обслуживающему персоналу и всем сотрудникам клуба. Конечно, жаль, что не выиграли трофеев, хотя команда в этом сезоне была на ходу, и мы были близки к тому, чтобы добиться нужных результатов. В "Локомотиве" профессионально отлажены все процессы, созданы все необходимые условия, так что я верю, что у "Локо" еще все впереди.

И отдельное спасибо краснодарским болельщикам, без них было бы сложно, они по-настоящему крутые. Благодаря им играть в "Баскет-Холле" одно удовольствие. Надеюсь, что ещё увидимся. Я искренне желаю "Локомотиву" удачи!», — заявил Фридзон. 0