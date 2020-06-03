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    Капитан сборной России покинул «Локомотив-Кубань»

    Баскетбол Локомотив-Кубань Лига ВТБ
    Капитан сборной России Виталий Фридзон покидает «Локомотив-Кубань» по завершении двухлетнего контракта, сообщает официальный сайт клуба.

    Виталий Фридзон
    Виталий Фридзон

    Фридзон провел за «Локо» 24 матча в Еврокубке, где он набирал 7,2 очка, 2, 6 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

    В Единой Лиге ВТБ на счету Виталия 41 матч в составе «Локо» со средними показателями 8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи за игру.

    «Это были два замечательных сезона в моей карьере. Хочу поблагодарить весь клуб и особенно президента Андрея Ведищева за предоставленную возможность быть частью такого коллектива. Спасибо всем, с кем выходил на площадку — мне довелось играть с замечательными ребятами.

    Спасибо тренерам, медицинскому и административному штабам, всему обслуживающему персоналу и всем сотрудникам клуба. Конечно, жаль, что не выиграли трофеев, хотя команда в этом сезоне была на ходу, и мы были близки к тому, чтобы добиться нужных результатов. В "Локомотиве" профессионально отлажены все процессы, созданы все необходимые условия, так что я верю, что у "Локо" еще все впереди.

    И отдельное спасибо краснодарским болельщикам, без них было бы сложно, они по-настоящему крутые. Благодаря им играть в "Баскет-Холле" одно удовольствие. Надеюсь, что ещё увидимся. Я искренне желаю "Локомотиву" удачи!», — заявил Фридзон. 0

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