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    Сезон Евролиги и Еврокубка приостановлен из-за коронавируса

    Баскетбол Евролига Еврокубок ЦСКА Химки УНИКС Коронавирус в баскетболе
    Евролига на своем официальном сайте объявила о временной приостановке сезона 2019/20.

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    Причиной стало распространение коронавируса на континенте.

    После того, как Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, руководители Евролиги провели совещание с клубами и решили приостановить сезон, в том числе в Еврокубке и молодежном чемпионате.

    Евролига будет внимательно следить за развитием ситуации и оценивать возможность возобновления соревнований.

    В Евролиге выступают российские ЦСКА и «Химки», в Еврокубке — УНИКС. 0

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