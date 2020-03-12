Сезон Евролиги и Еврокубка приостановлен из-за коронавируса

«Альба» — «Барселона»
globallookpress.com
Причиной стало распространение коронавируса на континенте.
После того, как Всемирная организация здравоохранения заявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, руководители Евролиги провели совещание с клубами и решили приостановить сезон, в том числе в Еврокубке и молодежном чемпионате.
Евролига будет внимательно следить за развитием ситуации и оценивать возможность возобновления соревнований.
В Евролиге выступают российские ЦСКА и «Химки», в Еврокубке — УНИКС. 0