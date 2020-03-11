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    «Бостон» обыграл «Индиану», «Лейкерс» проиграли «Бруклину»

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    В очередном поединке регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке проиграли «Бруклину» со счетом 102:104 (33:27, 25:29, 22:31, 22:17).

    Джейсон Тэйтум
    Джейсон Тэйтум

    Самым результативным игроком встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл. На его счету 29 очков, 12 подборов и 9 результативных передач. Его партнер Энтони Дэвис набрал 26 очков, собрал 8 подборов и отдал 2 передачи.

    В другом матче дня «Бостон» обыграл «Индиану» в гостевом матче — 114:111 (30:22, 29:28, 35:30, 20:31).

    В составе победителей самым результативным стал Джейсон Тэйтум — у него 30 очков. Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. За «Индиану» 28 очков, 9 подборов и 8 передач заработал Домантас Сабонис, еще 27 очков набрал Виктор Оладипо.

    В еще одном поединке дня «Даллас» на выезде уступил «Сан-Антонио» — 109:119 (29:27, 30:27, 26:29, 24:36).

    У проигравших 38 очков набрал Лука Дончич, у победителей 24 очка заработал Ламаркус Олдридж, а Демар Дерозан сделал дабл-дабл из 13 очков и 12 передач.

    Другие результаты:

    «Хьюстон» — «Миннесота» — 117:111 (26:35, 26:21, 31:24, 34:31)
    «Чикаго» — «Кливленд» — 108:103 (27:29, 27:23, 24:26, 30:25)
    «Мемфис» — «Орландо» — 115:120 (35:27, 28:23, 23:35, 29:35)
    «Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 122:115 (36:31, 18:39, 33:17, 35:28)
    «Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:131 (26:35, 22:41, 29:35, 30:20)
    «Портленд» — «Финикс» — 121:105 (36:28, 18:25, 28:25, 39:27) 0

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