«Бостон» обыграл «Индиану», «Лейкерс» проиграли «Бруклину»

В очередном поединке регулярного чемпионата НБАна своей площадке проигралисо счетом 102:104 (33:27, 25:29, 22:31, 22:17).

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл. На его счету 29 очков, 12 подборов и 9 результативных передач. Его партнер Энтони Дэвис набрал 26 очков, собрал 8 подборов и отдал 2 передачи.

В другом матче дня «Бостон» обыграл «Индиану» в гостевом матче — 114:111 (30:22, 29:28, 35:30, 20:31).

В составе победителей самым результативным стал Джейсон Тэйтум — у него 30 очков. Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. За «Индиану» 28 очков, 9 подборов и 8 передач заработал Домантас Сабонис, еще 27 очков набрал Виктор Оладипо.

В еще одном поединке дня «Даллас» на выезде уступил «Сан-Антонио» — 109:119 (29:27, 30:27, 26:29, 24:36).

У проигравших 38 очков набрал Лука Дончич, у победителей 24 очка заработал Ламаркус Олдридж, а Демар Дерозан сделал дабл-дабл из 13 очков и 12 передач.

Другие результаты:

«Хьюстон» — «Миннесота» — 117:111 (26:35, 26:21, 31:24, 34:31)

«Чикаго» — «Кливленд» — 108:103 (27:29, 27:23, 24:26, 30:25)

«Мемфис» — «Орландо» — 115:120 (35:27, 28:23, 23:35, 29:35)

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 122:115 (36:31, 18:39, 33:17, 35:28)

«Голден Стэйт» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:131 (26:35, 22:41, 29:35, 30:20)

«Портленд» — «Финикс» — 121:105 (36:28, 18:25, 28:25, 39:27) 0