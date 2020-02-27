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    «Клипперс», «Вашингтон» и «Даллас» одержали очередные победы

    Баскетбол НБА Юта Джаз Бостон Селтикс Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс Сан-Антонио Спёрс Даллас Маверикс Хьюстон Рокетс Мемфис Гриззлиз Майами Хит Миннесота Тимбервулвз Атланта Хоукс Орландо Мэджик Вашингтон Уизардс Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Шарлотт Хорнетс Кливленд Кавальерс Филадельфия Сиксерс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Финикс» на своем паркете уступил «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 92:102 (29:21, 20:33, 17:22, 26:26).

    «Финикс» — «Клипперс»
    «Финикс» — «Клипперс»

    В составе победителей форвард Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов. У «Санс» дабл-даблами отметились Деандре Эйтон (25 очков, 17 подборов), Рики Рубио (18, 10 передач) и Девин Букер (14 очков, 10 передач).

    Для «Финикса» это первое поражение в последних трех матчах, «Клипперс» одержали вторую победу кряду.

    В другом матче дня «Вашингтон» дома победил «Бруклин» со счетом 109:106 (31:17, 29:30, 21:37, 29:22).

    Самым результативным игроком матча с 34 очками стал форвард «Нетс» Карис Леверт. На счету центрового Деандре Джордана дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов. У «Уизардс» больше всех набрал Брэдли Бил — 30 очков.

    В еще одной встрече «Сан-Антонио» уступил «Далласу» со счетом 103:109 (20:36, 29:23, 28:29, 26:21).

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис, набравший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. На счету защитника Лука Дончича трипл-дабл из 26 очков, 10 подборов и 14 передач. У «Сперс» больше всех набрал Демар Дерозан.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Филадельфия» 108:94 (28:17, 27:27, 22:24, 31:26)
    «Шарлотт» — «Нью-Йорк» 107:101 (30:27, 26:19, 29:29, 22:26)
    «Атланта» — «Орландо» 120:130 (27:23, 37:41, 31:39, 25:27)
    «Майами» — «Миннесота» 126:129 (28:29, 32:28, 34:38, 32:34)
    «Хьюстон» — «Мемфис» 140:112 (35:17, 38:30, 38:41, 29:24)
    «Юта» — «Бостон» 103:114 (15:23, 36:30, 31:32, 21:29) 0

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