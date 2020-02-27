«Клипперс», «Вашингтон» и «Даллас» одержали очередные победы

В матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете уступилсо счетом 92:102 (29:21, 20:33, 17:22, 26:26).

В составе победителей форвард Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов. У «Санс» дабл-даблами отметились Деандре Эйтон (25 очков, 17 подборов), Рики Рубио (18, 10 передач) и Девин Букер (14 очков, 10 передач).

Для «Финикса» это первое поражение в последних трех матчах, «Клипперс» одержали вторую победу кряду.

В другом матче дня «Вашингтон» дома победил «Бруклин» со счетом 109:106 (31:17, 29:30, 21:37, 29:22).

Самым результативным игроком матча с 34 очками стал форвард «Нетс» Карис Леверт. На счету центрового Деандре Джордана дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов. У «Уизардс» больше всех набрал Брэдли Бил — 30 очков.

В еще одной встрече «Сан-Антонио» уступил «Далласу» со счетом 103:109 (20:36, 29:23, 28:29, 26:21).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Маверикс» Кристапс Порзингис, набравший дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. На счету защитника Лука Дончича трипл-дабл из 26 очков, 10 подборов и 14 передач. У «Сперс» больше всех набрал Демар Дерозан.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Филадельфия» 108:94 (28:17, 27:27, 22:24, 31:26)

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» 107:101 (30:27, 26:19, 29:29, 22:26)

«Атланта» — «Орландо» 120:130 (27:23, 37:41, 31:39, 25:27)

«Майами» — «Миннесота» 126:129 (28:29, 32:28, 34:38, 32:34)

«Хьюстон» — «Мемфис» 140:112 (35:17, 38:30, 38:41, 29:24)

«Юта» — «Бостон» 103:114 (15:23, 36:30, 31:32, 21:29) 0