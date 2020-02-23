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    «Хьюстон» обыграл «Юту», «Милуоки» разгромил «Филадельфию»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Хьюстон Рокетс Филадельфия Сиксерс Милуоки Бакс Майами Хит Кливленд Кавальерс Чикаго Буллз Финикс Санз Атланта Хоукс Даллас Маверикс Бруклин Нетс Шарлотт Хорнетс Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Юта» на своей площадке уступила «Хьюстону» со счетом 110:120 (36:38, 30:24, 19:38, 25:20).

    Расселл Уэстбрук
    Расселл Уэстбрук

    В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. Джеймс Харден записал в свой актив 38 очков.

    Самым результативным в составе проигравшей команды стал Донован Митчелл, набравший 31 очко. Джордан Кларксон записал в свой актив 22 очка.

    «Юта» (36-20) идет пятой на Западе, «Хьюстон» (36-20) — четвертый.

    В другом матче дня «Милуоки» дома разгромил «Филадельфию» со счетом 119:98 (31:21, 25:29, 37:23, 26:25).

    Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 17 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 25 очков.

    В составе проигравшей команды дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов оформил Джоэл Эмбиид.

    «Милуоки» одержал седьмую победу за последние восемь игр. «Филадельфия» в свою очередь прервала четырехматчевую победную серию.

    «Милуоки» (48-8) лидирует в Восточной конференции, «Филадельфия» (35-22) — пятая.

    П

    Другие результаты:

    «Клипперс» — «Сакраменто» 103:112 (13:25, 35:29, 35:34, 20:24)
    «Шарлотт» — «Бруклин» 86:115 (25:30, 20:25, 18:33, 23:27)
    «Атланта» — «Даллас» 111:107 (21:35, 37:31, 19:20, 34:21)
    «Чикаго» — «Финикс» 104:112 (24:22, 33:25, 23:36, 24:29)
    «Майами» — «Кливленд» 124:105 (38:32, 44:20, 24:26, 18:27) 0

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