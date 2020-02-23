«Хьюстон» обыграл «Юту», «Милуоки» разгромил «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НБАна своей площадке уступиласо счетом 110:120 (36:38, 30:24, 19:38, 25:20).

В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. Джеймс Харден записал в свой актив 38 очков.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Донован Митчелл, набравший 31 очко. Джордан Кларксон записал в свой актив 22 очка.

«Юта» (36-20) идет пятой на Западе, «Хьюстон» (36-20) — четвертый.

В другом матче дня «Милуоки» дома разгромил «Филадельфию» со счетом 119:98 (31:21, 25:29, 37:23, 26:25).

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 17 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 25 очков.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов оформил Джоэл Эмбиид.

«Милуоки» одержал седьмую победу за последние восемь игр. «Филадельфия» в свою очередь прервала четырехматчевую победную серию.

«Милуоки» (48-8) лидирует в Восточной конференции, «Филадельфия» (35-22) — пятая.

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Другие результаты:

«Клипперс» — «Сакраменто» 103:112 (13:25, 35:29, 35:34, 20:24)

«Шарлотт» — «Бруклин» 86:115 (25:30, 20:25, 18:33, 23:27)

«Атланта» — «Даллас» 111:107 (21:35, 37:31, 19:20, 34:21)

«Чикаго» — «Финикс» 104:112 (24:22, 33:25, 23:36, 24:29)

«Майами» — «Кливленд» 124:105 (38:32, 44:20, 24:26, 18:27) 0