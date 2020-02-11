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    «Лейкерс» разгромили «Финикс», «Торонто» продлил серию побед

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз Майами Хит Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Сан-Антонио Спёрс Юта Джаз Даллас Маверикс Милуоки Бакс Сакраменто Кингз Торонто Рэпторс Миннесота Тимбервулвз Индиана Пэйсерс Бруклин Нетс Атланта Хоукс Орландо Мэджик Шарлотт Хорнетс Детройт Пистонс
    «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете разгромил «Финикс» со счетом 125:100 (31:30, 30:22, 29:23, 35:25).

    «Торонто»
    «Торонто»

    Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), который отметился дабл-даблом. На его счету 25 очков, 10 подборов и 5 результативных передач. Его партнер Дуайт Ховард также сделал дабл-дабл: 14 очков и 15 подборов. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 17 очков, собрал 8 подборов и отдал 9 результативных передач.

    У проигравших 18 очков набрал Микал Бриджес.

    «Лейкерс» (40-12) — лидер Западной конференции, «Финикс» (21-33) — 13й.

    В другом матче дня «Торонто» победил «Миннесоту» в домашнем матче — 137:126 (40:36, 34:39, 32:19, 31:32).

    Самым результативным у победителей стал Паскаль Сиакам, набравший 34 очка. По дабл-даблу сделали Кайл Лаури (27 очков, 11 передач) и О Джей Ануоби (25 очков, 12 подборов).

    У проигравших дабл-дабл сделал Карл-Энтони Таунс — 23 очка, 10 подборов. Еще 22 очка набрал Д`Анджело Расселл.

    «Рэпторс» выиграли 15-й матч подряд, «Тимбервулвз» потерпели 14-е поражение в 15 матчах.

    «Торонто» (40-14) идет вторым в Восточной конференции, «Миннесота» (16-36) — 14-я на Западе.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Шарлотт» 76:87 (11:21, 26:26, 22:19, 17:21)
    «Орландо» — «Атланта» 135:126 (22:28, 34:33, 37:35, 42:30)
    «Индиана» — «Бруклин» 105:106 (28:30, 20:21, 32:26, 25:29)
    «Милуоки» — «Сакраменто» 123:111 (38:24, 19:34, 31:32, 35:21)
    «Даллас» — «Юта» 119:123 (24:32, 26:39, 34:29, 35:23)
    «Денвер» — «Сан-Антонио» 127:120 (30:40, 23:27, 36:26, 38:27)
    «Голден Стэйт» — «Майами» 101:113 (20:24, 23:38, 32:21, 26:30) 0

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