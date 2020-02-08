«Вашингтон» вырвал победу у «Далласа», «Хьюстон» уступил «Финиксу»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 119:118 (29:33, 33:31, 30:29, 27:25).

Главным героем встречи стал Брэдли Бил, забросивший решающий двухочковый из-под кольца под финальную сирену. Всего он провел на площадке 39 минут и набрал 29 очков, 8 передач и 5 подборов.

Самым результативным у «Маверикс» с 20 очками стал Сет Карри. Лука Дончич игру пропускал.

«Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции (18 побед, 32 поражения). «Даллас» — седьмой на Западе (31 победа, 21 поражение).

«Вашингтон» — «Даллас»

В еще одном матче «Финикс» у себя дома победил «Хьюстон» — 127:91 (46:26, 19:29, 32:18, 30:18).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 33 очка и сделавший 9 подборов.

Лидер «Рокетс» Джеймс Харден отметился 32 баллами и 5 передачами.

В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает пятое место (33 победы, 19 поражений), а «Финикс» — 11-е (21 победа, 31 поражение).

«Финикс» — «Хьюстон»

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Мемфис» — 119:107 (26:25, 32:19, 39:22, 22:41)

«Бостон» — «Атланта» — 112:107 (28:26, 26:29, 33:18, 25:34)

«Индиана» — «Торонто» — 106:115 (31:36, 32:28, 20:23, 23:28)

«Оклахома» — «Детройт» — 109:101 (29:24, 23:23, 26:21, 31:33)

«Сакраменто» — «Майами» — 105:97 (30:28, 22:22, 31:26, 22:21)

«Юта» — «Портленд» — 117:114 (32:38, 26:34, 30:17, 29:25) 0