ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» вылетела из Кубка Испании«Барселона» начала проветривать грязное белье на публике
  • 08:55
    • «Вашингтон» вырвал победу у «Далласа», «Хьюстон» уступил «Финиксу»
  • 00:51
    • «Рома» проиграла «Болонье»
  • 22:55
    • Президент «Баварии»: Роналду слишком стар для нас
  • 22:36
    • Месси не собирается в «Манчестер Сити»
  • 22:13
    • «Химки» дома обыграли «Црвену Звезду»
    Все новости спорта

    «Вашингтон» вырвал победу у «Далласа», «Хьюстон» уступил «Финиксу»

    Баскетбол НБА Вашингтон Уизардс Даллас Маверикс Финикс Санз Хьюстон Рокетс Филадельфия Сиксерс Мемфис Гриззлиз Бостон Селтикс Атланта Хоукс Индиана Пэйсерс Торонто Рэпторс Оклахома-Сити Тандер Детройт Пистонс Сакраменто Кингз Майами Хит Юта Джаз Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Вашингтон» одержал победу над «Далласом» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Брэдли Бил
    Брэдли Бил

    Встреча, которая прошла в столице США, завершилась со счетом 119:118 (29:33, 33:31, 30:29, 27:25).

    Главным героем встречи стал Брэдли Бил, забросивший решающий двухочковый из-под кольца под финальную сирену. Всего он провел на площадке 39 минут и набрал 29 очков, 8 передач и 5 подборов.

    Самым результативным у «Маверикс» с 20 очками стал Сет Карри. Лука Дончич игру пропускал.

    «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции (18 побед, 32 поражения). «Даллас» — седьмой на Западе (31 победа, 21 поражение).

    «Вашингтон» — «Даллас»

    В еще одном матче «Финикс» у себя дома победил «Хьюстон» — 127:91 (46:26, 19:29, 32:18, 30:18).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 33 очка и сделавший 9 подборов.

    Лидер «Рокетс» Джеймс Харден отметился 32 баллами и 5 передачами.

    В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает пятое место (33 победы, 19 поражений), а «Финикс» — 11-е (21 победа, 31 поражение).

    «Финикс» — «Хьюстон»

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Мемфис» — 119:107 (26:25, 32:19, 39:22, 22:41)
    «Бостон» — «Атланта» — 112:107 (28:26, 26:29, 33:18, 25:34)
    «Индиана» — «Торонто» — 106:115 (31:36, 32:28, 20:23, 23:28)
    «Оклахома» — «Детройт» — 109:101 (29:24, 23:23, 26:21, 31:33)
    «Сакраменто» — «Майами» — 105:97 (30:28, 22:22, 31:26, 22:21)
    «Юта» — «Портленд» — 117:114 (32:38, 26:34, 30:17, 29:25) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Партизан»
  • 2.07
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» обыграть «Партизан»?
  • «Спартак» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Продолжит ли «Боруссия» Д побеждать в чемпионате?
  • «Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Сколько мячей атака «Юве» положит «Вероне»?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» против «Гранады», «Осасуна» примет «Реал»Обзор матчей 23 тура Примеры 01:550
  • 10:33
    • Голкипер «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в MLS
  • 10:21
    • Жиго считает очень важным кубковый матч против ЦСКА
  • 10:08
    • Радулов получил травму после столкновения с Гурьяновым
    Эдинсон Кавани Футбол Бесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агентыДвенадцать самых перспективных свободных агентов 2020 года 06/02/2020 в 22:220
  • Экспресс дня

  • Забьет ли Холанн в Леверкузене?
  • 3.96
    •
  • 08:08
    • Смолов рассказал о различиях между чемпионатами России и Испании
  • 01:34
    • «Зенит» на выезде проиграл «Панатинаикосу» в Евролиге
  • 01:12
    • «Алавес» взял верх над «Эйбаром»
    Россия — Финляндия Хоккей Финская шоковая терапия. «Красную машину» разобрали за 7 минутРеакция спортивных СМИ на поражение сборной России от Финляндии в рамках Евротура Вчера в 02:270
  • 21:11
    • Диего Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер мира
  • 20:39
    • «Краснодар» обыграл «Мьендален»
  • 19:21
    • Чемпион мира назвал «Барселону» клубом клоунов
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Леванте — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шальке — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Герта — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Марсель — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •