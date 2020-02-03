Тренер УНИКСа: Мы сделали все, что смогли, но не догнали «Химки»

Димитрис Прифтис
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«Мы сделали все, что смогли, но в концовке сыграли хуже и не догнали соперника. "Химки" играли очень хорошо.
В Казани обычно очень тихие фанаты, но сегодня они постоянно возмущались из-за судейства.
Критерии судейства были разные — за одно давали фол, в такой же ситуации другой команде — ничего», — цитирует специалиста «РИА Новости».
Поражение оборвало серию УНИКСа из трех побед. После этой игры казанская команды, одержав 9 побед в 15 встречах, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. 0