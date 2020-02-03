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    Тренер УНИКСа: Мы сделали все, что смогли, но не догнали «Химки»

    Баскетбол УНИКС Химки Лига ВТБ
    Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис высказал мнение о поражении в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» (88:98).

    Димитрис Прифтис
    Димитрис Прифтис

    «Мы сделали все, что смогли, но в концовке сыграли хуже и не догнали соперника. "Химки" играли очень хорошо.

    В Казани обычно очень тихие фанаты, но сегодня они постоянно возмущались из-за судейства.

    Критерии судейства были разные — за одно давали фол, в такой же ситуации другой команде — ничего», — цитирует специалиста «РИА Новости».

    Поражение оборвало серию УНИКСа из трех побед. После этой игры казанская команды, одержав 9 побед в 15 встречах, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. 0

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