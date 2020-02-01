«Торонто» выиграл десятую игру подряд, «Денвер» прервал победную серию «Милуоки»

В матче регулярного чемпионата НБАдома уступилсо счетом 92:105 (20:30, 27:30, 22:18, 23:27).

Самым результативным игроком матча с 30 очками стал форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам. Серж Ибака набрал 21 очко. В составе «Пистонс» больше всех набрал Андре Драммонд — дабл-дабл из 20 очков и 20 подборов.

Для «Торонто» это десятая победа подряд, «Детройт» потерпел пятое поражение подряд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» (35-14) идет вторым, «Детройт» (17-33) — 11-й.

В другом матче дня «Денвер» на выезде победил «Милуоки» — 127:115 (35:43, 25:24, 40:24, 27:24).

У победителей 24 очка набрал Уилл Бартон, Никола Йокич заработал 15 очков, сделал 10 подборов и 9 передач. За «Бакс» 31 очко, 16 подборов и 9 передач набрал Яннис Адетокунбо.

Победная серия «Милуоки» прервалась на отметке в девять матчей, «Денвер» выиграл четвертый матч из последних пяти.

«Милуоки» (41 -7) является лидером Восточной конференции, «Денвер» (34-15) — второй на Западе.

Другие результаты:

«Бруклин» — «Чикаго» 133:118 (35:23, 38:34, 30:39, 30:22)

«Хьюстон» — «Даллас» 128:121 (35:28, 30:32, 36:25, 27:36)

«Нью-Орлеан» — «Мемфис» 139:111 (31:22, 35:37, 44:27, 29:25)

«Финикс» — «Оклахома» 107:111 (27:25, 25:28, 29:26, 26:32) 0