«Хьюстон» обыграл «Юту», «Оклахома» проиграла «Далласу»

обыгралв выездном матче регулярного чемпионата НБА — 126:117 (28:20, 31:26, 28:29, 39:42).

Самым результативным у победителей стал Эрик Гордон, набравший 50 очков. Дануэль Хаус сделал дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. У «Юты» 36 очков заработал Донован Митчелл, еще 30 — Боян Богданович.

«Хьюстон» выиграл третий матч из последних четырех. «Юта» потерпела первое поражение за пять встреч.

«Хьюстон» (29-17) идет шестым в Западной конференции, «Юта» (32-14) — четвертая.

В другом матче дня «Оклахома» на своем паркете уступила «Далласу» со счетом 97:107 (22:25, 25:34, 30:29, 20:19).

Самый значительный вклад в победу «Маверикс» внес словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший дабл-дабл. На его счету 29 очков, 11 подборов и 5 передач.

Лучшую результативность в составе «Оклахомы» продемонстрировал немецкий разыгрывающий Деннис Шредер — 21 очко, 7 подборов и 6 передач.

«Даллас» (29-17) занимает пятое место в Западной конференции. «Оклахома» (28-20), прервав 5-матчевую победную серию, занимает седьмое место на Западе.

Другие результаты:

«Детройт» — «Кливленд» 100:115 (23:24, 22:29, 27:36, 28:26)

«Майами» — «Орландо» 113:92 (31:21, 23:27, 31:23, 28:21)

«Чикаго» — «Сан-Антонио» 110:109 (21:28, 29:20, 25:37, 35:24)

«Миннесота» — «Сакраменто» 129:133 ОТ (37:24, 31:26, 29:28, 22:41, 10:14) 0