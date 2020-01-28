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    «Хьюстон» обыграл «Юту», «Оклахома» проиграла «Далласу»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Хьюстон Рокетс Сакраменто Кингз Миннесота Тимбервулвз Сан-Антонио Спёрс Чикаго Буллз Оклахома-Сити Тандер Даллас Маверикс Орландо Мэджик Майами Хит Кливленд Кавальерс Детройт Пистонс
    «Хьюстон» обыграл «Юту» в выездном матче регулярного чемпионата НБА — 126:117 (28:20, 31:26, 28:29, 39:42).

    «Юта» — «Хьюстон»
    «Юта» — «Хьюстон»

    Самым результативным у победителей стал Эрик Гордон, набравший 50 очков. Дануэль Хаус сделал дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов. У «Юты» 36 очков заработал Донован Митчелл, еще 30 — Боян Богданович.

    «Хьюстон» выиграл третий матч из последних четырех. «Юта» потерпела первое поражение за пять встреч.

    «Хьюстон» (29-17) идет шестым в Западной конференции, «Юта» (32-14) — четвертая.

    В другом матче дня «Оклахома» на своем паркете уступила «Далласу» со счетом 97:107 (22:25, 25:34, 30:29, 20:19).

    Самый значительный вклад в победу «Маверикс» внес словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший дабл-дабл. На его счету 29 очков, 11 подборов и 5 передач.

    Лучшую результативность в составе «Оклахомы» продемонстрировал немецкий разыгрывающий Деннис Шредер — 21 очко, 7 подборов и 6 передач.

    «Даллас» (29-17) занимает пятое место в Западной конференции. «Оклахома» (28-20), прервав 5-матчевую победную серию, занимает седьмое место на Западе.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Кливленд» 100:115 (23:24, 22:29, 27:36, 28:26)
    «Майами» — «Орландо» 113:92 (31:21, 23:27, 31:23, 28:21)
    «Чикаго» — «Сан-Антонио» 110:109 (21:28, 29:20, 25:37, 35:24)
    «Миннесота» — «Сакраменто» 129:133 ОТ (37:24, 31:26, 29:28, 22:41, 10:14) 0

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