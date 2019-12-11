«Майами» победил «Атланту», «Филадельфия» обыграла «Денвер»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАпо итогам овертайма одолелсо счетом 135:121 ОТ (36:30, 30:34, 27:32, 24:21, 18:4).

В составе победителей самым результативным стал Кендрик Нанн, набравший 36 очков. По трипл-даблу на свой счет записали Джимми Батлер (20 очков, 18 подборов и 10 передач) и Эдрис Адебайо (30 очков, 11 подборов и 11 передач). Лучшей результативностью в составе «Атланты» отметился Деандре Хантер, набравший 28 очков.

«Майами» одержал третью победу подряд. «Атланта» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.

В другом поединке «Филадельфия» победила «Денвер» — 97:92 (26:27, 29:23, 28:26, 14:16).

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, сделавший дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов. Еще 20 очков набрал Тобиас Харрис. За «Денвер» 26 очков набрал Уилл Бартон, Никола Йокич оформил дабл-дабл — 15 очков, 11 передач.

«Филадельфия» выиграла три матч подряд и седьмой из последних восьми. «Денвер» потерпел третье поражение кряду и пятое в шести встречах.

В еще одном матче «Шарлотт» дома переиграл «Вашингтон» со счетом 114:107 (28:20, 25:28, 29:27, 32:32). 0