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    «Хьюстон» разгромил «Атланту», «Филадельфия» одолела «Индиану»

    Баскетбол НБА Хьюстон Рокетс Атланта Хоукс Милуоки Бакс Шарлотт Хорнетс Филадельфия Сиксерс Индиана Пэйсерс Сакраменто Кингз Денвер Наггетс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» на своей площадке обыграл «Атланту» со счетом 158:111 (38:21, 43:31, 46:21, 31:38).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден

    Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, набравший 60 очков. Бен Маклемор оформил дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов.В составе проигравшей команды самым результативным стал Трей Янг, набравший 37 очков.

    «Хьюстон» одержал вторую победу подряд. «Атланта» в свою очередь потерпела 10-е поражение кряду.

    В другом матче «Филадельфия» дома одолела «Индиану» со счетом 119:116 (38:29, 27:36, 28:28, 26:23).

    Лучшей результативностью в составе победителей отметился Джоэль Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. Тобиас Харрис записал в свой актив 22 очка. Также дабл-дабл из 15 очков и 13 результативных передач собрал Бен Симмонс.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Ти Джей Уоррен, набравший 29 очков. 28 очков в свой актив записал Малколм Брогдон. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Домантас Сабонис.

    Другие результаты:

    «Сакраменто» — «Денвер» 100:97 ОТ (17:27, 23:30, 27:18, 23:15, 10:7)
    «Милуоки» — «Шарлотт» 137:96 (32:25, 34:24, 35:26, 36:21) 0

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