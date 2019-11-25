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    «Бруклин» выиграл дерби у «Нью-Йорка», «Сакраменто» победил «Вашингтон»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Финикс Санз Денвер Наггетс Бруклин Нетс Нью-Йорк Никс Вашингтон Уизардс Сакраменто Кингз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» в дерби — 103:101 (29:22, 23:24, 30:26, 21:29).

    «Нью-Йорк» — «Бруклин»
    «Нью-Йорк» — «Бруклин»

    Самым результативным у победителей стал Спенсер Динвидди — 30 очков. Джарретт Аллен сделал дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. За «Никс» 26 очков набрал Маркус Моррис.

    После этой победы «Бруклин» (8-8) занимает седьмую строчку в турнирной таблице на Востоке. «Никс» (4-13) — 15-й.

    В еще одном матче «Сакраменто» на выезде победил «Вашингтон» — 113:106 (24:27, 33:30, 33:28, 23:21).

    Самым результативным у победителей стал Харрисон Барнс, набравший 26 очков, еще 21 добавил Богдан Богданович. У проигравших 20 очков заработал Брэдли Бил, еще 17 — Айзея Томас.

    «Сакраменто» (7-8) занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» (5-9) — девятый на Востоке.

    Другие результаты:

    «Денвер» — «Финикс» 116:104 (28:28, 24:29, 27:20, 37:27)
    «Клипперс» — «Нью-Орлеан» 134:109 (40:27, 32:29, 28:31, 34:22) 0

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