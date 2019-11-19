ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван РакитичТрансферный дайджест. 12-18 ноября
  • 11:27
    • СМИ: РФС ввел систему штрафов в сборной России
  • 09:57
    • Экс-чемпионка UFC Роузи завершила карьеру
  • 09:14
    • «Даллас» разобрался с «Сан-Антонио», восьмая подряд победа «Хьюстона»
  • 08:47
    • Гол Овечкина и ассист Кузнецова помогли «Вашингтону» обырать «Анахайм»
  • 08:27
    • У «Манчестер Юнайтед» выросли долги
    Все новости спорта

    «Даллас» разобрался с «Сан-Антонио», восьмая подряд победа «Хьюстона»

    Баскетбол НБА Даллас Маверикс Сан-Антонио Спёрс Хьюстон Рокетс Портленд Трэйл Блэйзерс Оклахома-Сити Тандер Бостон Селтикс Финикс Санз Торонто Рэпторс Шарлотт Хорнетс Бруклин Нетс Индиана Пэйсерс Чикаго Буллз Милуоки Бакс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Сан-Антонио Сперс» и праздновал победу — 117:110 (36:22, 23:27, 34:30, 24:31).

    Расселл Уэстбрук
    Расселл Уэстбрук

    Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».

    Главным героем встречи стал игрок «Далласа» Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 42 очков, 11 подборов и 12 передач. Дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов собрал Кристапс Порзингис.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Демар Дерозан, записавший в свой актив 36 очков.

    «Даллас» одержал вторую победу подряд, а «Сан-Антонио» потерпел шестое подряд поражение.

    Обзор матча

    В другом поединке дня «Хьюстон» принимал «Портленд» и победил с разгромным счетом — 132:108 (29:30, 35:20, 35:26, 33:32).

    Главным героем встречи стал игрок «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, собравший трипл-дабл из 28 очков, 13 подборов и 10 передач. Джеймс Харден записал в свой актив 36 очков. Дабл-дабл из 22 очков и 20 подборов оформил Клинт Капела.

    Таким образом, «Хьюстон» одержал восьмую победу подряд. «Портленд» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре игры.

    Обзор матча

    Другие результаты:

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома» — 90:88 (23:17, 19:30, 24:17, 24:24)

    «Финикс» — «Бостон» — 85:99 (22:26, 20:31, 23:23, 20:19)

    «Юта» — «Миннесота» — 102:112 (32:36, 24:23, 22:17, 24:36)

    «Нью-Йорк» — «Кливленд» — 123:105 (32:20, 32:31, 30:20, 29:34)

    «Торонто» — «Шарлотт» — 132:96 (26:25, 34:31, 32:18, 40:22)

    «Бруклин» — «Индиана» — 86:115 (18:18, 17:41, 33:25, 18:31)

    «Чикаго» — «Милуоки» — 101:115 (26:29, 30:31, 25:24, 20:31) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • Сан-Марино — Россия
  • 1.60
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли сборная России на Сан-Марино за поражение от Бельгии?
  • Сан-Марино — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Увидим ли Бейла на Евро-2020?
  • Уэльс — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Покажет ли Бельгия стопроцентный результат в матчах отбора Евро-2020?
  • Бельгия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Стефанос Циципас Теннис Угроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в ЛондонеГреческий теннисист стал победителем Итогового чемпионата ATP Вчера в 10:430
  • 00:41
    • Дубль Морено помог Испании разгромить Румынию, Швеция обыграла Фареры
  • 00:40
    • Дания и Швейцария пробились на Евро-2020
  • 00:36
    • Италия уничтожила Армению, Греция обыграла Финляндию
    Хоккеист «Вегаса» Хоккей НХЛ. Шесть шайб «Вегаса», шат-аут Флери и успех «Чикаго»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября Вчера в 08:470
  • Экспресс дня

  • Сборная России победит Сан-Марино без лишней траты сил
  • 4.71
    •
  • 11:13
    • «Осасуна» продлила контракт с главным тренером
  • 09:27
    • Защитник «Партизана» близок к трансферу в «Монако»
  • 08:58
    • «Аризона» уверенно разобралась с «Лос-Анджелесом»
    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матче Футбол Германия — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраиваетсяРеакция прессы на матч Германия — Белоруссия 17/11/2019 в 14:330
  • 00:33
    • Гол Месси спас Аргентину от поражения в товарищеском матче с Уругваем
  • 23:15
    • Россия проведет товарищеский матч против Молдавии
  • 22:40
    • Хачанов обыграл Чорича и принес России победу над Хорватией в Кубке Дэвиса
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •