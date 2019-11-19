«Даллас» разобрался с «Сан-Антонио», восьмая подряд победа «Хьюстона»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАпринимали праздновал победу — 117:110 (36:22, 23:27, 34:30, 24:31).

Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».

Главным героем встречи стал игрок «Далласа» Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 42 очков, 11 подборов и 12 передач. Дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов собрал Кристапс Порзингис.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Демар Дерозан, записавший в свой актив 36 очков.

«Даллас» одержал вторую победу подряд, а «Сан-Антонио» потерпел шестое подряд поражение.

Обзор матча

В другом поединке дня «Хьюстон» принимал «Портленд» и победил с разгромным счетом — 132:108 (29:30, 35:20, 35:26, 33:32).

Главным героем встречи стал игрок «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, собравший трипл-дабл из 28 очков, 13 подборов и 10 передач. Джеймс Харден записал в свой актив 36 очков. Дабл-дабл из 22 очков и 20 подборов оформил Клинт Капела.

Таким образом, «Хьюстон» одержал восьмую победу подряд. «Портленд» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре игры.

Обзор матча

Другие результаты:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома» — 90:88 (23:17, 19:30, 24:17, 24:24)

«Финикс» — «Бостон» — 85:99 (22:26, 20:31, 23:23, 20:19)

«Юта» — «Миннесота» — 102:112 (32:36, 24:23, 22:17, 24:36)

«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 123:105 (32:20, 32:31, 30:20, 29:34)

«Торонто» — «Шарлотт» — 132:96 (26:25, 34:31, 32:18, 40:22)

«Бруклин» — «Индиана» — 86:115 (18:18, 17:41, 33:25, 18:31)

«Чикаго» — «Милуоки» — 101:115 (26:29, 30:31, 25:24, 20:31) 0