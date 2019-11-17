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    «Даллас» обыграл «Торонто», «Миннесота» уступила «Хьюстону»

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    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» дома обыграл «Торонто» со счетом 110:102 (32:22, 21:38, 25:17, 32:25).

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден

    В составе победителей по дабл-даблу оформили Лука Дончич (26 очков и 15 подборов) и Кристапс Порзингис (20 очков и 15 подборов). В составе проигравшей команды самым результативным стал Норман Пауэлл, набравший 26 очков. 24 очка в свой актив записал Фред Ванвлит.

    «Даллас» одержал первую победу после двух поражений кряду. «Торонто» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

    В другом матче дня «Миннесота» на своей площадке уступила «Хьюстону» — 105:125 (30:31, 32:33, 23:29, 20:32).

    В составе победителей самым результативным стад Джеймс Харден, который набрал 49 очков. 20 очков в свой актив записал Бен Маклемор. В составе проигравшей команды самым результативным стал Карл-Энтони Таунс, собравший дабл-дабл из 27 очков и 15 подборов. Джейк Лейман набрал 21 очко.

    «Миннесота» потерпела второе поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал седьмую победу кряду.

    Другие результаты:

    «Чикаго» — «Бруклин» 111:117 (19:30, 37:20, 22:24, 33:43)
    «Индиана» — «Милуоки» 83:102 (22:26, 14:23, 27:22, 20:31)
    «Нью-Йорк» — «Шарлотт» 102:103 (23:20, 32:27, 21:28, 26:28)
    «Майами» — «Нью-Орлеан» 109:94 (29:22, 25:27, 24:16, 31:29)
    «Сан-Антонио» — «Портленд» 116:121 (23:41, 35:25, 38:24, 20:31) 0

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