«Майами» обыграл в гостях «Финикс», «Сан-Антонио» дома одолел «Оклахому»

В матче регулярного чемпионата НБАна своей площадке проигралсо счетом 108:124 (30:31, 27:33, 29:29, 22:31).

Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 34 очка. 25 очков набрал Горан Драгич. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девин Букер, записав в свой актив 22 очка.

«Финикс» прервал 3-матчевую победную серию. «Майами» в свою очередь одержал четвертую победу за последние пять игр.

В другом матче дня «Сан-Антонио» дома переиграл «Оклахому» — 121:112 (33:30, 23:27, 36:27, 29:28).

Самым результативным в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, который записал на свой счет 39 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 10 передач оформил Деджанте Мюррей.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Данило Галлинари, набравший 27 очков. Шай Жильжо-Александер записал в свой актив 21 очко.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Бостон» 87:108 (20:30, 23:22, 24:33, 20:23)

«Клипперс» — «Портленд» 107:101 (26:22, 21:18, 23:36, 37:25) 0