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    «Майами» обыграл в гостях «Финикс», «Сан-Антонио» дома одолел «Оклахому»

    Баскетбол НБА Майами Хит Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс Портленд Трэйл Блэйзерс Оклахома-Сити Тандер Сан-Антонио Спёрс Шарлотт Хорнетс Бостон Селтикс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Финикс» на своей площадке проиграл «Майами» со счетом 108:124 (30:31, 27:33, 29:29, 22:31).

    Ламаркус Олдридж
    Ламаркус Олдридж

    Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который записал в свой актив 34 очка. 25 очков набрал Горан Драгич. В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Девин Букер, записав в свой актив 22 очка.

    «Финикс» прервал 3-матчевую победную серию. «Майами» в свою очередь одержал четвертую победу за последние пять игр.

    В другом матче дня «Сан-Антонио» дома переиграл «Оклахому» — 121:112 (33:30, 23:27, 36:27, 29:28).

    Самым результативным в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, который записал на свой счет 39 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 10 передач оформил Деджанте Мюррей.

    В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Данило Галлинари, набравший 27 очков. Шай Жильжо-Александер записал в свой актив 21 очко.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Бостон» 87:108 (20:30, 23:22, 24:33, 20:23)
    «Клипперс» — «Портленд» 107:101 (26:22, 21:18, 23:36, 37:25) 0

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