Аргентина и Испания вышли в полуфинал ЧМ по баскетболу

пробилась в полуфинал чемпионата мира по баскетболу, обыгравсо счетом 90:78 (22:18, 24:23, 21:17, 23:20).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Рики Рубио, набравший 19 очков и сделавший 9 передач. У поляков 19 очков на счету Эй Джея Слотера.

В полуфинале испанцы сыграют с победителем матча Австралия — Чехия.

Ранее в другом четвертьфинальном матче сборная Аргентины переиграла команду Сербии со счетом 97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20).

У победителей 20 очков заработал Луис Скола, еще 18 очков на счету Факундо Кампасо. У сербов 21 очко набрал Богдан Богданович.

В полуфинале аргентинцы встретятся с победителем матча США — Франция.

Чемпионат мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября. 0