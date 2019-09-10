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    Аргентина и Испания вышли в полуфинал ЧМ по баскетболу

    Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м) Сборная Испании
    Сборная Испании пробилась в полуфинал чемпионата мира по баскетболу, обыграв команду Польши со счетом 90:78 (22:18, 24:23, 21:17, 23:20).

    Сборная Испании
    Сборная Испании

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Рики Рубио, набравший 19 очков и сделавший 9 передач. У поляков 19 очков на счету Эй Джея Слотера.

    В полуфинале испанцы сыграют с победителем матча Австралия — Чехия.

    Ранее в другом четвертьфинальном матче сборная Аргентины переиграла команду Сербии со счетом 97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20).

    У победителей 20 очков заработал Луис Скола, еще 18 очков на счету Факундо Кампасо. У сербов 21 очко набрал Богдан Богданович.

    В полуфинале аргентинцы встретятся с победителем матча США — Франция.

    Чемпионат мира проходит в Китае с 31 августа по 15 сентября. 0

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