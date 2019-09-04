Кущенко: Сборная России проиграла аргентинцам из-за потери концентрации

Сергей Кущенко
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«На турнире мы увидели, что у команды есть характер, что она бьется до конца.
В матче с аргентинцами, к сожалению, потерпели поражение из-за потери концентрации. Обидно, потому что был реальный шанс победить.
На следующем этапе даже не надо смотреть и анализировать соперников.
Надо идти от игры к игре, команда у нас неплохая, видно, что по ходу турнира улучшаются взаимодействия, а главный тренер использует, кажется, все доступные ему опции по ходу матчей», — цитирует ТАСС Кущенко. 0