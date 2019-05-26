«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА

одержал победу надв шестом матче серии финала Восточной конференции.

Кавай Леонард nba.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18).

Главным героем встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, в активе которого 27 очков, 17 подборов и 7 результативных передач.

18 очков в составе победителей набрал Паскаль Сиакам, 17 — у Кайла Лоури.

Лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 21 очко, собрал 11 подборов, отдал 4 передачи, а также совершил 3 блок-шота. Близок к дабл-даблу был центровой гостей Брук Лопес — 18 очков, 9 подборов.

«Торонто» — «Милуоки»

«Торонто», уступая 0-2, выиграл серию 4-2 и впервые в своей истории вышел в финал НБА, где сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз». 0