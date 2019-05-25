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    Итудис: Понимали, что «Зенит» будет сражаться

    ЦСКА Зенит Лига ВТБ
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги второго матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (83:81).

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    «Было сложно, нам явно не хватало энергии. По ходу этой серии — и я не использую это в качестве оправдания — мы обязаны участвовать в различных мероприятиях, это такое сладкое похмелье после большой победы.

    Завтра нам предстоит очередной визит (на футбольный матч), хотим порадовать болельщиков ЦСКА и используем день для отдыха и восстановления.

    Мы понимали, что сегодня не будет легко, ожидали, что "Зенит" будет сражаться, и они играли на грани фола, на уровне дозволенной агрессивности и временами даже за уровнем.

    В Санкт-Петербурге всегда непросто, мы знаем это. Тем не менее сегодня мы не использовали своего потенциала, атаковали с низким процентом под давлением соперников», — приводит слова Итудис пресс-служба армейцев.

    Напомним, что после двух матчей счет в серии до трех побед 2-0 в пользу ЦСКА. Третий матч состоится 28 мая в Санкт-Петербурге. 0

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