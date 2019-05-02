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    «Портленд» сравнял счет в серии с «Денвером»

    НБА Денвер Наггетс Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» во втором матче серии полуфинала Западной конференции НБА.

    Си Джей Макколлум
    Си Джей Макколлум

    Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась со счетом 97:90 (28:23, 22:12, 28:29, 19:26) в пользу гостей.

    Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Си Джей Макколлум, набравший 20 очков. Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл из 11 баллов и 10 подборов. 15 баллов на счету Родни Худа, 14 — у Дамиана Лилларда.

    В составе «Наггетс» дабл-даблами отметились Никола Йокич (16 очков и 14 подборов) и Пол Миллсэп (14 баллов и 11 подборов).

    «Денвер» — «Портленд»

    Счет в серии стал равным — 1:1. Следующий матч состоится в Портленде 4 мая. 0

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