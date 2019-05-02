«Портленд» сравнял счет в серии с «Денвером»

одержал победу надво втором матче серии полуфинала Западной конференции НБА.

Си Джей Макколлум NBA.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась со счетом 97:90 (28:23, 22:12, 28:29, 19:26) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Си Джей Макколлум, набравший 20 очков. Аль-Фарук Амину оформил дабл-дабл из 11 баллов и 10 подборов. 15 баллов на счету Родни Худа, 14 — у Дамиана Лилларда.

В составе «Наггетс» дабл-даблами отметились Никола Йокич (16 очков и 14 подборов) и Пол Миллсэп (14 баллов и 11 подборов).

«Денвер» — «Портленд»

Счет в серии стал равным — 1:1. Следующий матч состоится в Портленде 4 мая. 0