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    Лидер «Химок» вернется на паркет в матче против «Милана»

    Химки Лига ВТБ Евролига
    Лидер «Химок» Алексей Швед восстановился после травмы, информирует официальный сайт клуба.

    Алексей Швед
    Алексей Швед
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    Швед в ноябре получил перелом мизинца левой руки. Сейчас он тренируется в общей группе и готовится принять участие в ближайшем матче команды.

    «Очень жду момента, когда снова выйду на паркет и буду помогать команде бороться за победы и за попадание в плей-офф. Быть так долго вне игры — нелегко для любого спортсмена. Поэтому я очень рад, что врачи дали "добро" на мое возвращение.

    Соскучился по болельщикам и по невероятной атмосфере на наших матчах. До встречи в четверг», — сказал Швед.

    «Химки» в четверг, 28 февраля, дома примут итальянский «Милан» в матче Евролиги. 0

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