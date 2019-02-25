Лидер «Химок» вернется на паркет в матче против «Милана»

Лидер «Химок»восстановился после травмы, информирует официальный сайт клуба.

Швед в ноябре получил перелом мизинца левой руки. Сейчас он тренируется в общей группе и готовится принять участие в ближайшем матче команды.

«Очень жду момента, когда снова выйду на паркет и буду помогать команде бороться за победы и за попадание в плей-офф. Быть так долго вне игры — нелегко для любого спортсмена. Поэтому я очень рад, что врачи дали "добро" на мое возвращение.

Соскучился по болельщикам и по невероятной атмосфере на наших матчах. До встречи в четверг», — сказал Швед.

«Химки» в четверг, 28 февраля, дома примут итальянский «Милан» в матче Евролиги. 0