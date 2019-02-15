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    «Нью-Йорк» прервал серию поражений, «Орландо» разгромил «Шарлотт»

    НБА Атланта Хоукс Нью-Йорк Никс Орландо Мэджик
    «Атланта» на своем паркете проиграла «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 91:106 (13:28, 38:26, 22:28, 18:24).

    Терренс Росс
    Терренс Росс
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    Самым результативным игроком матча стал центровой «Хоукс» Дуэйн Дедмон, набравший 21 очко. Трэй Янг оформил дабл-дабл из 16 баллов и 11 результативных передач.

    В составе победителей 19 очков набрал Деннис Смит. Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 10 баллов и 13 подборов. Оба игрока перед дедлайном перешли из «Даллас Маверикс».

    «Никс» прервали 18-матчевую серию поражений.

    «Орландо» на своем паркете переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:89 (33:18, 38:18, 27:31, 29:22).

    В составе победителей 21 очко набрал Терренс Росс. Дабл-даблами отметились Никола Вучевич (17 баллов и 11 подборов) и Аарон Гордон (10 очков и 11 подборов). У «Хорнетс» 15 баллов в активе Малика Монка, 14 — у Джереми Лэмба.

    Для «Мэджик» это пятая победа кряду.

    «Нью-Орлеан» на своем паркете переиграл «Оклахому» — 131:122 (31:31, 35:32, 35:26, 30:33).

    «Пеликанс» прервал четырехматчевую серию побед «Тандер».

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник гостей Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл — 44 очка, 14 подборов и 11 передач. Это его 11-й подряд трипл-дабл. 0

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