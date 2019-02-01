«Филадельфия» прервала победную серию «Голден Стэйт», «Милуоки» обыграл «Торонто»

обыгралав выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 113:104 (35:30, 23:25, 42:26, 18:18).

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Бен Симмонс и Джоэл Эмбиид, на счету которых по 26 очков. У проигравших 41 очко заработал Стивен Карри. Кевин Дюрант набрал 25 очков.

Победная серия «Голден Стэйт» (36-15) прервалась на отметке в 11 матчей, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Филадельфия» (34-18) одержала четвертую победу в пяти матчах и закрепилась на третьей строчке Востока.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто» проиграл «Милуоки» — 92:105 (25:22, 22:34, 29:31, 16:18).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Паскаль Сиакам, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 12 баллов и 10 подборов оформил Серж Ибака.

В составе победителей в шаге от дабл-дабла остановился Яннис Адетокунбо — 19 очков и 9 подборов. 18 баллов в активе Криса Миддлтона.

«Олени» (37-13) одержали восьмую победу в девяти матчах и укрепили лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. У «Торонто» (37-16) три поражения в четырех встречах и вторая позиция.

Другие результаты:

«Орландо» — «Индиана» 107:100 (24:19, 27:29, 18:25, 38:27)

«Детройт» — «Даллас» 93:89 (19:21, 26:28, 18:21, 30:19)

«Сан-Антонио» — «Бруклин» 117:114 (29:25, 23:26, 33:38, 32:25)

«Клипперс» — «Лейкерс» 112:114 ОТ (26:32, 27:22, 22:33, 37:25, 0:2) 0