ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сарри переживает тревожные временаСарри сам копает себе яму в «Челси»
  • 09:33
    • «Филадельфия» прервала победную серию «Голден Стэйт», «Милуоки» обыграл «Торонто»
  • 08:00
    • «Истанбул Башакшехир» объявил о подписании игрока сборной России
  • 01:55
    • «Лацио» одолел «Интер» и вышел в полуфинал Кубка Италии
  • 01:50
    • Барриос в ближайшее время станет игроком «Зенита»
  • 01:31
    • «Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании
    Все новости спорта

    «Филадельфия» прервала победную серию «Голден Стэйт», «Милуоки» обыграл «Торонто»

    НБА Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс Сан-Антонио Спёрс Бруклин Нетс Милуоки Бакс Торонто Рэпторс Даллас Маверикс Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Орландо Мэджик
    «Филадельфия» обыграла «Голден Стэйт» в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 113:104 (35:30, 23:25, 42:26, 18:18).

    Паскаль Сиакам
    Паскаль Сиакам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Самыми результативными игроками в составе победителей стали Бен Симмонс и Джоэл Эмбиид, на счету которых по 26 очков. У проигравших 41 очко заработал Стивен Карри. Кевин Дюрант набрал 25 очков.

    Победная серия «Голден Стэйт» (36-15) прервалась на отметке в 11 матчей, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. «Филадельфия» (34-18) одержала четвертую победу в пяти матчах и закрепилась на третьей строчке Востока.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто» проиграл «Милуоки» — 92:105 (25:22, 22:34, 29:31, 16:18).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Паскаль Сиакам, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 12 баллов и 10 подборов оформил Серж Ибака.

    В составе победителей в шаге от дабл-дабла остановился Яннис Адетокунбо — 19 очков и 9 подборов. 18 баллов в активе Криса Миддлтона.

    «Олени» (37-13) одержали восьмую победу в девяти матчах и укрепили лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. У «Торонто» (37-16) три поражения в четырех встречах и вторая позиция.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Индиана» 107:100 (24:19, 27:29, 18:25, 38:27)
    «Детройт» — «Даллас» 93:89 (19:21, 26:28, 18:21, 30:19)
    «Сан-Антонио» — «Бруклин» 117:114 (29:25, 23:26, 33:38, 32:25)
    «Клипперс» — «Лейкерс» 112:114 ОТ (26:32, 27:22, 22:33, 37:25, 0:2) 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Кардифф» — «Борнмут»
  • 2.39
  • Завтра в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли Катар свой первый Кубок Азии?
  • Япония — Катар. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Локомотиву» по силам обыграть «Торпедо» на выезде
  • «Торпедо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Лейпциг» станет очередным обидчиком «Ганновера»
  • «Ганновер» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ» споткнулся, но Сульшер все равно красавец«Ман Юнайтед» не выиграл впервые под руководством Сульшера 30/01/2019 в 15:040
  • 23:34
    • «Барселона» договорилась с «Атлетико Минейро» о переходе Эмерсона
  • 22:26
    • ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом»
  • 09:12
    • «Енисей» взял в аренду защитника «Шахтера»
    «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Два очка Малкина, вторая подряд победа «Далласа»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 января Вчера в 08:200
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выйдет ли «Реал» в полуфинал Кубка Короля?
  • 3.19
    •
  • 08:29
    • «Стандард» арендовал хавбека «Милана»
  • 08:14
    • Нападающий «Челси» перешел в «Кристал Пэлас»
  • 00:02
    • «Слован» прервал серию из десяти поражений, победив «Сочи»
    «МЮ» — «Бернли» Футбол АПЛ. «МЮ» спасся в матче с «Бернли», «МанСити» уступил «Ньюкаслу», «Арсенал» одолел «Кардифф»Обзор матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 01:550
  • 19:09
    • СКА победил «Барыс» и досрочно выиграл дивизион Боброва в КХЛ
  • 18:18
    • Павлюченкова одолела Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге
  • 16:46
    • Марсьяль продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку