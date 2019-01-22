«Филадельфия» разгромила «Хьюстон», «Бостон» одержал четвертую победу кряду

одержала победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Встреча, которая прошла в Филадельфии, завершилась со счетом 121:93 (30:26, 35:24, 29:13, 27:30).

У победителей дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов оформил центровой Джоэл Эмбиид. 18 баллов на счету Ландри Шамета, 16 — у Джея Джея Редика.

Защитник гостей Джеймс Харден набрал 37 очков, реализовав 6 бросков из 13 из-за дуги. 18 баллов на счету Джеральда Грина, 13 — у Кеннета Фарида.

«Филадельфия» занимает четвертое место в Восточной конференции (31 победа, 17 поражений). «Хьюстон» идет пятым на Западе (26 побед, 20 поражений).

«Филадельфия» — «Хьюстон»

«Бостон Селтикс» на домашнем паркете взял верх над «Майами Хит» — 107:99 (33:23, 17:27, 37:18, 20:31).

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 результативных передач. Еще один дабл-дабл из 16 баллов и 12 подборов на счету центрового Эла Хорфорда.

В составе «Майами» по 18 очков набрали Деррик Джонс и Дион Уэйтерс.

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон», одержавший четвертую победу кряду, занимает пятое место (29 побед, 18 поражений), а «Майами» — седьмое (22 победы, 23 поражения).

«Бостон» — «Майами»

Другие результаты:

«Атланта» — «Орландо» — 103:122 (31:28, 26:32, 21:31, 25:31)

«Бруклин» — «Сакраменто» — 123:94 (29:23, 26:37, 38:25, 30:9)

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 85:105 (28:21, 22:33, 18:28, 17:23)

«Юта» — «Портленд» — 104:109 (28:29, 23:15, 28:39, 25:26)

«Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 111:130 (24:29, 31:36, 25:45, 31:20) 0