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    «Филадельфия» разгромила «Хьюстон», «Бостон» одержал четвертую победу кряду

    НБА Филадельфия Сиксерс Хьюстон Рокетс Бостон Селтикс Майами Хит Атланта Хоукс Орландо Мэджик Бруклин Нетс Сакраменто Кингз Мемфис Гриззлиз Юта Джаз Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз
    «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Хьюстон Рокетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Джоэл Эмбиид
    Джоэл Эмбиид
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    Встреча, которая прошла в Филадельфии, завершилась со счетом 121:93 (30:26, 35:24, 29:13, 27:30).

    У победителей дабл-дабл из 32 очков и 14 подборов оформил центровой Джоэл Эмбиид. 18 баллов на счету Ландри Шамета, 16 — у Джея Джея Редика.

    Защитник гостей Джеймс Харден набрал 37 очков, реализовав 6 бросков из 13 из-за дуги. 18 баллов на счету Джеральда Грина, 13 — у Кеннета Фарида.

    «Филадельфия» занимает четвертое место в Восточной конференции (31 победа, 17 поражений). «Хьюстон» идет пятым на Западе (26 побед, 20 поражений).

    «Филадельфия» — «Хьюстон»

    «Бостон Селтикс» на домашнем паркете взял верх над «Майами Хит» — 107:99 (33:23, 17:27, 37:18, 20:31).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кайри Ирвинг, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 результативных передач. Еще один дабл-дабл из 16 баллов и 12 подборов на счету центрового Эла Хорфорда.

    В составе «Майами» по 18 очков набрали Деррик Джонс и Дион Уэйтерс.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон», одержавший четвертую победу кряду, занимает пятое место (29 побед, 18 поражений), а «Майами» — седьмое (22 победы, 23 поражения).

    «Бостон» — «Майами»

    Другие результаты:

    «Атланта» — «Орландо» — 103:122 (31:28, 26:32, 21:31, 25:31)
    «Бруклин» — «Сакраменто» — 123:94 (29:23, 26:37, 38:25, 30:9)
    «Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 85:105 (28:21, 22:33, 18:28, 17:23)
    «Юта» — «Портленд» — 104:109 (28:29, 23:15, 28:39, 25:26)
    «Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 111:130 (24:29, 31:36, 25:45, 31:20) 0

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