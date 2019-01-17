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    «Голден Стэйт» дома обыграл «Нью-Орлеан», «Портленд» победил «Кливленд»

    НБА Детройт Пистонс Орландо Мэджик Мемфис Гриззлиз Милуоки Бакс Бостон Селтикс Торонто Рэпторс Хьюстон Рокетс Бруклин Нетс Даллас Маверикс Сан-Антонио Спёрс Портленд Трэйл Блэйзерс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз Голден Стэйт Уорриорз
    «Голден Стэйт» на своей площадке победил «Нью-Орлеан» со счетом 147:140 (31:39, 35:32, 44:38, 37:31).

    Дэмьен Лиллард
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    Самым результативным игроком встречи с 41 очком стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри. У проигравших отличился мощный форвард Энтони Дэвис, набравший 30 очков и совершивший 18 подборов.

    «Уорриорз» занимают в Западной конференции первое место (31-14), а «Пеликанс» — 12-е (21-24).

    В другом матче регулярного чемпионата НБА «Портленд» победил «Кливленд» со счетом 129:112 (30:26, 32:29, 38:30, 29:27).

    Самым результативным игроком матча с 33 очками стал защитник «Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард. На счету Юсуфа Нуркича трипл-дабл из 10 очков, 10 подборов и 10 передач. В составе «Кливленда» самым результативным был Джордан Кларксон с 22 очками.

    «Портленд» (27-19) впервые победил за три встречи и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Кливленда» (10-35) семь поражений в восьми матчах.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Орландо» 120:115 ОТ (26:34, 32:29, 32:21, 19:25, 11:6)
    «Мемфис» — «Милуоки» 101:111 (20:28, 25:22, 28:41, 28:20)
    «Бостон» — «Торонто» 117:108 (30:36, 34:17, 23:30, 30:25)
    «Хьюстон» — «Бруклин» 142:145 ОТ (30:34, 24:28, 40:23, 37:46, 11:14)
    «Даллас» — «Сан-Антонио» 101:105 (35:20, 21:25, 24:30, 21:30)
    «Клипперс» — «Юта» 109:129 (22:31, 27:25, 23:32, 37:41) 0

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