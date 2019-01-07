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    «Торонто» вернул лидерство на Востоке, «Оклахома» проиграла «Вашингтону»

    НБА Торонто Рэпторс Индиана Пэйсерс Вашингтон Уизардс Оклахома-Сити Тандер Чикаго Буллз Бруклин Нетс Миннесота Тимбервулвз Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Клипперс Орландо Мэджик Атланта Хоукс Майами Хит Финикс Санз Шарлотт Хорнетс
    «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Расселл Уэстбрук
    Расселл Уэстбрук
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    Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 121:105 (37:35, 33:28, 26:21, 25:21).

    23 очка в составе победителей набрал Норман Пауэлл. 18 баллов на счету Сержа Ибаки, 15 — у Дэнни Грина.

    Кавай Леонард и Йонас Валанчюнас участия в матче не принимали.

    У «Пэйсерс» 21 очко на счету Бояна Богдановича, 16 — у Виктора Оладипо. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 16 баллов и 11 подборов.

    Благодаря этой победе «Торонто» вернулся на первое место в Восточной конференции (30 побед, 12 поражений). «Индиана» расположилась на третьей строчке (26 побед, 13 поражений).

    «Торонто» — «Индиана»

    «Оклахома-Сити Тандер» на домашней арене потерпела поражение от «Вашингтон Уизардс» — 98:116 (25:28, 25:26, 29:36, 19:26).

    В составе победителей 25 очков набрал защитник Брэдли Бил, 20 — Отто Портер, 16 — Джефф Грин.

    У «Тандер» трипл-дабл из 22 баллов, 15 подборов и 13 результативных передач оформил Расселл Уэстбрук. На счету Пола Джорджа 20 баллов.

    «Оклахома» занимает третье место в Западной конференции (25 побед, 14 поражений), «Вашингтон» — 11-й на Востоке (16 побед, 24 поражения).

    «Оклахома» — «Вашингтон»

    Другие результаты:

    «Чикаго» — «Бруклин» — 100:117 (21:28, 34:27, 27:33, 18:29)
    «Миннесота» — «Лейкерс» — 108:86 (35:19, 29:26, 19:23, 25:18)
    «Клипперс» — «Орландо» — 106:96 (18:28, 27:19, 25:20, 36:29)
    «Атланта» — «Майами» — 106:82 (23:16, 15:21, 41:21, 27:24)
    «Финикс» — «Шарлотт» — 113:119 (30:29, 30:28, 21:28, 32:34) 0

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