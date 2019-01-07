«Торонто» вернул лидерство на Востоке, «Оклахома» проиграла «Вашингтону»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 121:105 (37:35, 33:28, 26:21, 25:21).

23 очка в составе победителей набрал Норман Пауэлл. 18 баллов на счету Сержа Ибаки, 15 — у Дэнни Грина.

Кавай Леонард и Йонас Валанчюнас участия в матче не принимали.

У «Пэйсерс» 21 очко на счету Бояна Богдановича, 16 — у Виктора Оладипо. Домантас Сабонис оформил дабл-дабл из 16 баллов и 11 подборов.

Благодаря этой победе «Торонто» вернулся на первое место в Восточной конференции (30 побед, 12 поражений). «Индиана» расположилась на третьей строчке (26 побед, 13 поражений).

«Торонто» — «Индиана»

«Оклахома-Сити Тандер» на домашней арене потерпела поражение от «Вашингтон Уизардс» — 98:116 (25:28, 25:26, 29:36, 19:26).

В составе победителей 25 очков набрал защитник Брэдли Бил, 20 — Отто Портер, 16 — Джефф Грин.

У «Тандер» трипл-дабл из 22 баллов, 15 подборов и 13 результативных передач оформил Расселл Уэстбрук. На счету Пола Джорджа 20 баллов.

«Оклахома» занимает третье место в Западной конференции (25 побед, 14 поражений), «Вашингтон» — 11-й на Востоке (16 побед, 24 поражения).

«Оклахома» — «Вашингтон»

Другие результаты:

«Чикаго» — «Бруклин» — 100:117 (21:28, 34:27, 27:33, 18:29)

«Миннесота» — «Лейкерс» — 108:86 (35:19, 29:26, 19:23, 25:18)

«Клипперс» — «Орландо» — 106:96 (18:28, 27:19, 25:20, 36:29)

«Атланта» — «Майами» — 106:82 (23:16, 15:21, 41:21, 27:24)

«Финикс» — «Шарлотт» — 113:119 (30:29, 30:28, 21:28, 32:34) 0