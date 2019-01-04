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    Трипл-дабл Хардена принес «Хьюстону» победу над «Голден Стэйт»

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Хьюстон Рокетс
    «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Хьюстон Рокетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден
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    Встреча, которая прошла в Окленде, завершилась со счетом 134:135 ОТ (34:22, 36:31, 28:39, 21:27, 15:16).

    Хозяева завладели инициативой с первых минут и постепенно наращивали преимущество, которое доходило вплоть до 20 очков. Однако во второй половине игры гости начали сокращать отставание и сумели перевести матч в овертайм.

    В дополнительное время решающий трехочковый бросок за секунду до сирены нанес Джеймс Харден. Перед этим судьи не увидели, как Кевин Дюрант заступил за линию с мячом, засчитав двухочковый бросок от «Уорриорз».

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    • Харден оформил трипл-дабл из 44 очков, 15 передач и 10 подборов. 29 очков и 21 подбор на счету Клинта Капелы.

    Карри набрал 35 очков, Дюрант и Томпсон – по 26 очков.

    «Голден Стэйт» — «Хьюстон»

    В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» занимает третье место (25 побед, 14 поражений), а «Хьюстон» — четвертое (22 победы, 15 поражений). 0

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