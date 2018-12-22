«Торонто» обыграл «Кливленд», «Сан-Антонио» разгромил «Миннесоту»

В регулярном чемпионате НБА лидер сезонана своей площадке уверенно обыграл— 126:110 (34:28, 25:24, 40:41, 27:17).

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Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 37 очков. Отметим, что в составе «Рэпторс» отсутствовали Кайл Лоури, Йонас Валанчюнас и Серж Ибака. У проигравших 20 очков на счету Джордана Кларксона.

«Торонто» (25-9) лидирует в Восточной конференции, «Кливленд» (8-25) — 15-й.

В другом матче игрового дня «Сан-Антонио» на домашнем паркете разгромил «Миннесоту» — 124:98 (29:21, 33:23, 25:27, 37:27).

Самым результативным игроком встречи стал Брин Форбс, набравший 22 очка. 17 баллов на счету Марко Белинелли. В составе «Миннесоты» 15 очков набрал Эндрю Уиггинс.

«Сперс» (18-15) одержали седьмую победу в восьми последних матчах и закрепились не седьмом месте в Западной конференции. У «Миннесоты» (14-18) шесть поражений в семи матчах и 14-я позиция.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Детройт» 98:86 (25:21, 20:19, 30:25, 23:21)

«Бруклин» — «Индиана» 106:114 (27:37, 22:22, 31:25, 26:30)

«Нью-Йорк» — «Атланта» 107:114 (39:28, 30:32, 20:27, 18:27)

«Чикаго» — «Орландо» 90:80 (19:20, 27:19, 27:24, 17:17)

«Бостон» — «Милуоки» 107:120 (22:35, 26:30, 30:28, 29:27)

«Портленд — "Юта" 90:120 (26:33, 23:22, 19:28, 22:37)

"Сакраменто" — "Мемфис" 102:99 (24:32, 16:21, 25:21, 37:25)

"Лейкерс" — "Нью-Орлеан" 112:104 (34:34, 35:31, 25:23, 18:16) 0