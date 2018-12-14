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    «Хьюстон» обыграл «Лейкерс», «Финикс» победил «Даллас»

    НБА Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс Лос-Анджелес Клипперс Орландо Мэджик Чикаго Буллз Финикс Санз Даллас Маверикс
    «Хьюстон» (13-14) на домашнем паркете взял верх над «Лейкерс» — 126:111 (29:24, 33:32, 28:32, 36:23). Определяющей стала заключительная четверть, которую хозяева выиграли со счетом 36:23.

    Джеймс Харден
    Джеймс Харден
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    Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден. Он оформил трипл-дабл, набрав 50 очков, сделав 11 передач и 10 подборов при реализации бросков с игры 14 из 26 (в том числе 4 из 12 трехочковых).

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс заработал 29 очков. Кайл Кузма добавил еще 24 очка.

    Эта победа стала для «Хьюстона» (13-14) второй после серии из трех поражений. «Лейкерс» (17-11) потерпели второе поражение в последних восьми встречах.

    «Финикс» дома победил «Даллас» со счетом 99:89 (25:21, 25:19, 28:27, 21:22).

    Самым результативным игроком встречи с 30 очками стал легкий форвард «Финикса» Ти Джей Уоррен. У проигравших отличился легкий форвард Харрисон Барнс, набравший 15 очков.

    Теперь «Санс» занимают в Западной конференции 15-е место с соотношением побед и поражений 5-24, а «Маверикс» — 7-е (15-12).

    Другие результаты:

    «Сан-Антонио» — «Клипперс» 125:87 (38:27, 28:30, 32:20, 27:10)
    «Орландо» — «Чикаго» 97:91 (24:26, 27:20, 26:25, 20:20)

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