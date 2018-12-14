«Хьюстон» обыграл «Лейкерс», «Финикс» победил «Даллас»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден. Он оформил трипл-дабл, набрав 50 очков, сделав 11 передач и 10 подборов при реализации бросков с игры 14 из 26 (в том числе 4 из 12 трехочковых).
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс заработал 29 очков. Кайл Кузма добавил еще 24 очка.
Эта победа стала для «Хьюстона» (13-14) второй после серии из трех поражений. «Лейкерс» (17-11) потерпели второе поражение в последних восьми встречах.
44 PTS FOR @JHarden13 ON @NBAonTNT. 🚨— NBA (@NBA) 14 декабря 2018 г.
+ 9 REB
+ 11 AST pic.twitter.com/hLeOeNYiaP
«Финикс» дома победил «Даллас» со счетом 99:89 (25:21, 25:19, 28:27, 21:22).
Самым результативным игроком встречи с 30 очками стал легкий форвард «Финикса» Ти Джей Уоррен. У проигравших отличился легкий форвард Харрисон Барнс, набравший 15 очков.
Теперь «Санс» занимают в Западной конференции 15-е место с соотношением побед и поражений 5-24, а «Маверикс» — 7-е (15-12).
Другие результаты:
«Сан-Антонио» — «Клипперс» 125:87 (38:27, 28:30, 32:20, 27:10)
«Орландо» — «Чикаго» 97:91 (24:26, 27:20, 26:25, 20:20)